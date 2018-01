Langreo recabará la opinión de los vecinos sobre la supresión de los pasos a nivel

Los langreanos podrán trasladar al gobierno local sus preguntas y propuestas sobre las alternativas presentadas por el Adif (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias) para eliminar los pasos a nivel de la línea ferroviaria Oviedo-El Entrego. A través de la página web municipal los vecinos tienen la posibilidad de remitir sus impresiones y pedir la aclaración de las dudas que puedan tener sobre el proyecto. El encuentro digital se desarrollará durante un mes, hasta el 18 de febrero.

El equipo de gobierno municipal responderá a esas preguntas, a las que podrán acceder todos aquellos que lo deseen. El Adif plantea dos opciones para la supresión de los cinco pasos a nivel de la línea de Renfe en Langreo. La primera de ellas consiste en finalizar el trazado en La Felguera, facilitando el traslado de los viajeros a la línea de Feve mediante la instalación de pasarelas mecánicas en superficie para comunicar las dos estaciones ferroviarias. Unos pasillos que deberían situarse en un paso subterráneo, defiende el Ayuntamiento.

La otra alternativa obligaría a habilitar un vial elevado en Sama y otro subterráneo en Ciaño para salvar los cinco pasos a nivel ubicados en ambos distritos langreanos. El proyecto constata que en las calles afectadas no existe el ancho suficiente entre los edificios para poder construir un paso a distinto nivel que pase bajo las vías por el que puedan circular los vehículos. Existe una barrera de edificaciones a ambos lados de la vía en la que no existen más huecos que los propios viales y estos no tienen las dimensiones suficientes. La solución propuesta por el Adif tiene un presupuesto de siete millones de euros.

La propuesta de los pasillos mecánicos en las calles es más barata, ya que la inversión se situaría en 2.210.481 euros. Los pasillos mecánicos se situarían en las calles que unen las dos estaciones ferroviarias, la de Renfe y la nueva de Feve, construida para soterrar el recorrido de la línea por La Felguera y Sama. El organismo estatal ofrece dos posibilidades. Una de ellas es que las cintas mecánicas ocupen parte de la acera, reduciendo el espacio disponible para los peatones, y otra que se habiliten en las zonas de aparcamiento de los viales, que haría perder plazas de estacionamiento en La Felguera.