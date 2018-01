Alba Artiaga: "Tenemos un modelo de desarrollo patriarcal, depredador y agresivo"

"La economía feminista es un paradigma teórico que también busca trascender a la práctica", afirmó la economista y doctora en Sociología Alba Artiaga Leiras durante la conferencia titulada "Los cuidados y el actual modelo económico: Una introducción a la economía feminista", un evento celebrado en la Casa de Cultura de Mieres que estuvo organizado por el Ayuntamiento de Mieres con la colaboración del Club LA NUEVA ESPAÑA en Las Cuencas. El acto fue presentado por Beatriz Flórez Álvarez, concejala de Igualdad del Consistorio mierense.

La economía feminista propone, principalmente, la introducción de modo transversal del género en la forma de interpretar la sociedad y la economía, con una mirada abierta y dialogante, y una determinación transformadora de una realidad manifiestamente injusta. A este respecto, los cuidados constituyen un ejemplo muy explícito de la relevancia social de una actividad principalmente desarrollada por mujeres y, en la mayoría de los supuestos, sobre todo en el ámbito familiar, sin ninguna remuneración. "Los cuidados son claves para el funcionamiento del sistema socioeconómico y deberían estar situados en el centro de la actividad, con el reconocimiento consiguiente. Porque todos los humanos, antes o después, necesitan cuidados", recalcó Artiaga, que también es docente en la Universidad Complutense de Madrid, y que alerta de la tenaz feminización y privatización de los sistemas actuales de cuidados, lo que está conduciendo a situaciones de desigualdad e injusticia.

"Tradicionalmente se ha consagrado un nexo muy fuerte, natural, entre ser mujer y los cuidados, atribuyendo a las mujeres mayores competencias en empatía, amor y atención. Ello causa que el cuidado acabe siendo un deber moral de la mujer. Por el contrario, para el hombre se fija un deber de provisión de recursos, quedando desconectado de los cuidados. Por ello, se entiende que el hombre que cuida de otra persona no lo hace como deber moral sino como un acto de bondad", señaló la ponente, que denuncia la injusticia de la organización social del cuidado que, como en los supuestos de enfermedades mentales como el Alzheimer, recae en un 99% sobre las familias y sólo en un 1% sobre las administraciones públicas. "No existe la corresponsabilidad, no se hace realidad la conciliación para las mujeres y caminamos hacia la mercantilización de todos los ámbitos de la vida", dijo Artiaga, que llama a sacar los cuidados a la luz, dándoles el reconocimiento económico debido como motor del desarrollo social.

"Desde la economía feminista hemos de apartarnos de la mirada androcéntrica y de la concepción de la familia como núcleo de consumo. La economía no es sólo lo que forma parte del mercado. Hay que cambiar los baremos de lo que es productivo y lo que no lo es", remarcó la economista, que se manifestó contraria a un sistema socioeconómico que únicamente da visibilidad a la actividad lucrativa. "Vivimos en un mundo al revés, con un modelo de desarrollo basado en un sistema patriarcal, de dominación, depredador y agresivo. La vida está amenazada por esta economía de muerte", sentenció Artiaga, que considera imprescindible "poner el mundo patas arriba y colocar los cuidados en el centro de la actividad social, caminar hacia un modelo al servicio de la vida humana, sostenible y respetuoso con el medio ambiente". "Porque sin la Naturaleza la vida no es posible", palabras con las que Alba Artiaga concluyó su disertación en Mieres.