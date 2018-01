Izquierdo: "Muchos genios que aportaron ideas revolucionarias estaban enfadados"

El cabreo ha sido desde tiempos inmemoriales catalogado como algo negativo y menospreciado frente a otras emociones que indefectiblemente gozan de mejor prensa. El experto en medio rural y escritor Jaime Izquierdo está convencido de que "es fundamental concienciarse del potencial que un buen cabreo puede tener para activar la creatividad de la ciudadanía y de qué modo puede ayudarnos a superar estos tiempos convulsos que nos ha tocado vivir". Así lo expresó en la Casa de la Buelga de Ciaño durante la presentación de su último libro "La gestión creativa del cabreo". El acto fue organizado por Cauce del Nalón en colaboración con el Ayuntamiento de Langreo y el Club LA NUEVA ESPAÑA de las Cuencas.

Izquierdo estuvo acompañado de José Antonio Vega y Sergio Calleja, que ejercieron de perfectos maestros de ceremonias y presentaron al autor y su obra. José Antonio Vega, amigo personal del autor y durante varios años coordinador del Club LA NUEVA ESPAÑA en la Cuenca del Nalón, tomó la palabra para asegurar que "estamos ante un ensayo que nace con la intención de crear polémica y romper una lanza a favor del cabreo para demostrar que es algo positivo si se sabe manejar". El neurólogo Sergio Calleja, también amigo de Jaime Izquierdo, aportó la visión científica de "una emoción que no tiene muy buena fama pero que en absoluto ha de asociarse con lo destructivo"

"En este libro, planteo la necesidad de utilizar la energía que creamos al cabrearnos para perfilar alternativas con las que superar nuestro enfado, en lugar de emplearlo para protestar, cabrearnos aún más o en el peor de los casos, responder de forma violenta", aseguró Izquierdo. Y es que, tal y como afirmó, lo primero que hay que hacer en caso de cabreo es tomar conciencia de esa energía que se crea y de qué modo podemos canalizarla para sacarle partido, "tratando siempre de evitar que la ira nos lleve a hacer cosas indebidas y a las que con toda seguridad no deseamos llegar".

Para el autor, la mayoría de los grandes procesos transformadores que han tenido lugar históricamente han tenido detrás un gran cabreo y un gran cabreado. "Muchos de los genios que han aportado ideas revolucionarias a la Humanidad fueron personajes cabreados que se vieron obligados a luchar contra lo establecido, y estoy convencido de que sus logros no habrían sido posibles si primero no se hubiesen cabreado para después controlar esa energía y usarla como combustible para demostrar que estaban en lo cierto", enfatizó.

Izquierdo matizó que "no estamos ante un libro de autoayuda o algo parecido, sino que lo que he pretendido es crear un debate en torno a esta emoción", y abogo por "no culpar nunca a las circunstancias, una lección que hay que aprender desde la escuela". Del mismo modo, aseguró que "se trata de un ensayo muy serio pero divertido al mismo tiempo".

Para finalizar, el experto en medio rural dio paso al apartado de agradecimientos y lo hizo dejando patente su irónica gratitud "a mis enemigos que tanto me han ayudado a escribir este libro pues si no hubiese estado cabreado cuando lo empecé, ni se me habría ocurrido reflexionar sobre esto".