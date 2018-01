La UE desliga la investigación sobre las ayudas a térmicas del cierre de las minas

La Comisión Europea abrió a finales de noviembre del año pasado una investigación sobre las ayudas que el Gobierno español había dado a las térmicas que queman carbón. Un procedimiento que, como destacó la comisaria europea de la Competencia, Margrethe Vestager, no está relacionado con la decisión de los países miembros sobre el papel que el carbón pueda desempeñar dentro del mix energético.

Así se desprende de las preguntas formuladas por los eurodiputados socialistas Jonás Fernández, Iratxe García e Inés Ayala realizadas una vez que se abrió este expediente.

"La comisaria contestó a nuestro requerimiento señalando que no se iban a meter a valorar en si debe o no haber térmicas de carbón, sino que sólo están analizando las ayudas a estas centrales", destacó Jonás Fernández. De forma concreta, Vestager señalaba que "no es la función de un procedimiento de ayudas estatales prejuzgar el papel del carbón en la combinación energética en España ni en el resto de la UE". La citada investigación tiene como objetivo determinar si el incentivo medioambiental de España a las centrales se ajustaba a las normas sobre ayudas estatales de la UE, ya que temían que las ayudas se hubiesen utilizado para cumplir las obligaciones medioambientales de la UE, que eran imperativas en cualquier caso. Esto podría suponer un nuevo obstáculo para la supervivencia de las centrales.

La comisaria también dio cuenta ante los eurodiputados socialistas del "compromiso de Europa, a través de diversos programas de investigación, con el objetivo de una quema de carbón menos contaminante y, en especial, en el apoyo comunitario a las tecnologías de captura, almacenamiento y procesamiento de dióxido de carbono". Entre estas acciones han destacado las impulsadas en el marco del Fondo de Investigación del Carbón y del Acero, y del programa Horizonte 2020 por importe de varios cientos de millones de euros.