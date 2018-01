El grado de Deportes se pospone hasta 2019 a la espera de que se despeje su ubicación

La Universidad de Oviedo no ha decidido aún cómo y dónde implantará el nuevo grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte (antiguo INEF), con el campus de Mieres como mejor opción para su puesta en funcionamiento desde el punto de vista económico. Sin embargo, este retraso en la toma de decisiones tendrá como consecuencia un aplazamiento en su desarrollo, ya que no podrá estar listo para el próximo curso académico, tal y como se esperaba en un momento. Esto es debido a los plazos para la implantación de nuevos estudios, ya que además de la aprobación del grado, tanto desde la Universidad como desde el Principado, éste tiene que pasar por el filtro de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (Aneca). La entidad suele tardar una media de seis meses en aprobar los títulos, con lo que, en principio, no se llegaría a tiempo para el curso 2018-2019.

La puesta en marcha del nuevo grado surgió de la iniciativa de la facultad Padre Ossó, entidad adscrita a la Universidad de Oviedo. El campus de Mieres fue, desde el primer momento, la opción más rentable para su implantación, debido a que las instalaciones universitarias cuentan con espacio de sobra para acoger estos estudios, además de la existencia de unas instalaciones deportivas de la Universidad que complementarían a la titulación. Sin embargo, otras ciudades como Avilés y Gijón reclamaron para sí mismas este grado. Esta situación obligó a la Universidad de Oviedo a analizar las diferentes opciones de implantación, algo que recordó hace unos días el Rector, Santiago García Granda, durante una visita en Mieres. Y es que no sólo se plantea la posibilidad de ponerlo en marcha desde Padre Ossó, sino que está la opción de desarrollarla directamente desde la Universidad a través de la Facultad del Profesorado.

El problema, como apuntó el máximo responsable de la entidad académica, es el dinero. Apoyar los estudios en Mieres con Padre Ossó, tendría un coste de cerca de un millón de euros, mientras que hacerlo en otra localización incrementaría su precio hasta los siete millones. En este sentido, contará mucho la decisión del Principado, ya que financia a la Universidad. Una vez tomada la decisión de cómo poner en práctica el grado, tendrá que pasar por varios filtros en Asturias, como el Consejo de Gobierno de la Universidad. Tras su aprobación habrá que enviar la memoria de verificación a la Aneca para que finalmente éste organismo le dé el visto bueno. De ahí que los plazos marcados hagan casi imposible su implantación para el próximo curso.