Piden el arreglo de las marquesinas deterioradas de Barredos

Los usuarios del autobús en Barredos denuncian el deterioro de la marquesina ubicada en la primera parada de la calle principal en el acceso desde Pola de Laviana. "No nos podemos sentar porque los asientos están destrozados y entra la lluvia porque la estructura no tiene laterales", aseguró uno de los viajeros, que añadió que no es la única marquesina de la zona que necesita arreglos. Los vecinos dieron cuenta al Ayuntamiento para que lo trasladase al Consorcio de Transportes. En la imagen, la marquesina.