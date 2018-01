UGT y CC OO recogerán firmas contra el cierre de térmicas, "un ataque al empleo"

La central térmica de Iberdrola en Lada ha comenzado el año con la salida de una veintena de trabajadores a través de prejubilaciones. Un recorte de más del 20% de la plantilla -que pasa de 95 a 75 trabajadores- que los sindicatos esperan que la eléctrica cubra con nuevas contrataciones. Así lo reclamaron ayer los secretarios generales de las uniones comárcales de UGT y CC OO en el Nalón, Ángel García y Esther Barbón, respectivamente. Los dirigentes sindicales también anunciaron que el próximo mes se iniciará una campaña de recogida de firmas contra el cierre de las térmicas, con carácter comarcal inicialmente, pero que después se trasladará a otras plantas españolas para ganar más apoyos.

"Tan sólo conocemos las salidas de personal, no han planteado de momento ni una reorganización ni cualquier otra solución, con lo que hay que cubrir esas plazas con nuevas contrataciones", apuntó García. En su opinión, "no se puede aprovechar la coyuntura del cierre reduciendo costes salariales, ya que produce una grave insatisfacción entre los trabajadores". La planta de Lada está funcionando a pleno rendimiento a pesar de la marcha de los trabajadores ya que, a pesar de las intenciones de la eléctrica, "todavía no tenemos claro que el Ministerio de Energía permita el cierre de la térmica". El responsable de UGT en el Nalón también recalcó que Iberdrola "no puede dejar de hacer inversiones, al menos no en mantenimiento ni en seguridad; no ocurre lo mismo con lo que tenía previsto para reducir las emisiones, que eso sí lo tiene paralizado de momento".

Sobre la recogida de firmas, tanto García como Barbón recalcaron que "tiene un carácter general, es contra el cierre de todas las térmicas porque consideramos que ninguna sobra dentro del mix energético, porque eso redundará en el coste de la factura eléctrica". Los puntos para recabar los apoyos se ubicarán principalmente en los mercados semanales de Sama, La Felguera, Sotrondio, El Entrego y Laviana. Eso no evitará que también se lleven a cabo otras acciones esporádicas en otros concejos de Asturias. Los sindicatos comarcales también enviarán hojas de firmas a sus federaciones, así como a los partidos políticos y federaciones que participaron en la asamblea de apoyo celebrada a finales del el año pasado en Langreo.

Esther Barbón quiso recalcar que "esto lo hacemos entre los dos sindicatos y cuantas más personas se unan mejor, porque necesitamos el apoyo de toda la comarca al ser un problema generalizado". La responsable de Comisiones Obreras en la comarca del Nalón señaló que "no podemos quedarnos de brazos cruzados, ya que las intenciones de Iberdrola suponen un ataque para el empleo industrial en nuestras comarcas mineras". Además de la térmica de Lada, Iberdrola también pretende echar el cierre a su otra central alimentada con carbón, que está ubicada en Velilla (Palencia).

La hoja de firmas que se trasladará a los ciudadanos pide "una firma por la continuidad de las centrales térmicas (CCTT) de carbón; por el empleo y la actividad industrial en las comarcas mineras".

Incluye una fotografía de la térmica de Lada con el lema "No al cierre de las centrales térmicas (CCTT) de carbón" y cuenta con los logotipos comarcales de ambos sindicatos.