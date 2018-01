Los escolares examinan a los políticos

Ojalá hubiera muchos políticos que pensaran como Olaya Rodríguez. Esta joven, alumna de 2º de Educación Secundaria Obligatoria en el IES Santa Cristina, quiere dedicarse a la política "para ayudar a la gente". Opina que, actualmente, una parte de los mandatarios (en el ámbito nacional) "no lo están haciendo bien". Sí está de acuerdo, al igual que otros siete estudiantes que ayer acudieron al Ayuntamiento, con los políticos locales: "Nos escuchan y, cuando les convencen nuestras ideas, hacen realidad nuestras propuestas", afirmó Pablo Rodríguez. Estos alumnos forman parte de la comisión del Plan de Infancia y Juventud de Lena, que se reúne periódicamente para reclamar mejoras a la Corporación, y ayer participaron en un pleno con los representantes del gobierno local y oposición.

Estaban convocados a las once de la mañana. Durante sus vacaciones de Navidad se reunieron con la concejala de Servicios Sociales, Natalia Ahilagas, para poner en común sus propuestas y presentarlas en el Pleno de la Infancia y la Juventud. "Queremos llamar la atención sobre vuestro compromiso y vuestro buen hacer", señaló la edil.

Piropo que ellos le devolvieron. A preguntas de LA NUEVA ESPAÑA, los jóvenes (tres estudiantes de Primaria y tres alumnos de Secundaria) afirmaron estar muy satisfechos con los políticos del concejo. No tanto con los del país: "Están haciendo algunas cosas mal, porque no están ayudando a la gente", señaló Olaya Rodríguez. Su compañero Pablo Rodríguez matizó que "los hay buenos y los hay malos, depende de lo que piense cada uno que hay que hacer".

Los más pequeños no saben mucho de política y, de momento, no les preocupa. Jairo Vázquez, del colegio Jesús Neira, afirmó que "algunos trabajan mucho". Pero, de momento, no sigue la actualidad: "No me interesa de momento, me interesará cuando sea mayor". Les pone cara a muy pocos y no le gusta ver los informativos a la hora de comer. A ninguno se le notó falta de conocimientos durante el pleno, cuando ejercieron como miembros de la comisión.

Las propuestas que puso Jairo Vázquez sobre la mesa fueron muy parecidas a las de sus compañeros. Los alumnos se unieron para reclamar, sobre todo, más zonas de juego: "Es difícil saber dónde jugar en la Pola", lamentaron. Además, Jairo también reclamó la instalación de fuentes en las zonas de recreo y más papeleras para que el concejo luzca bonito. Entre las propuestas más concretas estuvieron las de Enrique Rodríguez: un ciclo de cine para jóvenes en el que los chavales decidirán qué películas o series se proyectan.

Natalia Ahilagas reconoció que todas las propuestas fueron "muy coherentes". Y el Ayuntamiento dará respuesta, pero con tiempo: "Ya sabéis que manejamos unos plazos". Así que no todo es para ya mismo, primera lección de política.