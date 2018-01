"Llevamos más de un mes respirando hollín, enfermando: nos han engañado"

"Si esto no es una emergencia, que baje Dios y lo vea". Ángela Plaza se lamenta mientras calienta un poco de agua para preparar un baño. El calentador no funciona y la cocina está totalmente calcinada. Todas las paredes de la casa, especialmente en las habitaciones, están negras. Y huele mucho a hollín. Respirar es difícil: "Llevo semanas ahogándome y hablando con voz ronca".

Tiene la voz ronca y la cara triste. Esta vecina de Riaño sobrevivió, junto a su nieto, al incendio que se declaró en su casa el pasado 12 de diciembre. También logró salvar a sus animales: el perrito "Rosky" y la gata "Chispitas". Pero la alegría de haber sobrevivido pronto se convirtió en desesperación. Desde el incendio, y a pesar de las muchas reclamaciones que ella y su marido han hecho, la pareja malvive en un piso: "Nos dijeron que en una semana tendríamos una vivienda de emergencia. Pero llevamos aquí más de un mes, respirando hollín y enfermando: nos sentimos engañados", clama.

El incendio

A Ángela Plaza aún le duele la tarde del 12 de diciembre. Recuerda, con las manos temblando, que estaba con su nieto en el salón: "Acabábamos de llegar del hospital, él estaba un poco malín, y me pidió unas patatas fritas", explica. Fue al salón, dejó la vitrocerámica al mínimo para que el aceite se fuera calentando, y le quitó el abrigo y las botas a su nieto. "Fue entonces cuando...", dice, antes de que se le apague la voz.

Julián Fernández, su marido, continúa con el relato: "Entonces empezó a arder, seguramente fue una chispa en la vitro o algo", afirma. Señala a la vitrocerámica, está totalmente quemada y la mitad de la placa ha desaparecido. La cocina está totalmente calcinada, con las paredes negras, e inutilizable: "No podemos dar la luz, nos dijeron que si encendemos la luz puede explotar todo", señala Julián Fernández. En el pasillo la situación no es peor: todo está negro, salvo una foto que logró salvar de su hija cuando era pequeña. Y en el baño no hay agua caliente, el calentador se estropeó también durante el incendio.

No pueden permitirse otra casa. Este piso les cuesta ya 230 euros al mes, que pagan con los únicos ingresos que entran en casa: el salario social básico, 540 euros. Es por eso que, un día después del incendio, ya fueron al Ayuntamiento: "Nos dijeron que lo tramitarían todo para que recibiéramos un piso de emergencia". Pero pasan las semanas y siguen sin noticias. Según Julián Fernández, "el problema está en Vipasa, sabemos que el Ayuntamiento lo tramita, pero es en Vipasa donde no dan el visto bueno para que recibimos ayuda".

Sin recuerdos

"Mira en qué quedaron los últimos treinta y siete años", dice Ángela Plaza abriendo un armario. Dentro hay unas tazas, un bol y cuatro vasos. El resto del menaje quedó entre las llamas. También los rodillos y todo el textil que había en la cocina. "Nunca imaginamos que tendríamos que vivir así", afirma ella, ya de vuelta en el salón.

Es en esa parte de la casa en la que hacen toda su vida. Sobre la mesa hay unos platos precocinados, cajas de leche y poco más. Es lo único que pueden cocinar con el microondas negro que les prestaron después del incendio, y que es el único electrodoméstico que ahora funciona en esa casa. Para ducharse y para las lavadoras, Ángela Plaza y Julián Fernández tienen que recurrir a su hija: "Pero nos da pena, ella tiene su familia y tiene que trabajar y estar pendiente de sus cosas". El matrimonio duerme en el sofá de tres plazas, sobre el que ahora camina la gata "Chispitas". "Rosky" está atento a todo: "Es muy mayorín ya, el incendio le enfermó y ahora está muy agotado", dice ella. Y el perro se tiende sobre la manta del salón, como asintiendo.