Mieres pide el grado de Educación Física y que no haya más "promesas incumplidas"

La Corporación mierense actuó ayer como un equipo unido y sin fisuras para reclamar a la Universidad de Oviedo y al Principado la implantación en el campus de Barredo del grado de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte (la antigua INEF). Ante las aspiraciones de Oviedo y Gijón de hacerse también con estos estudios, todos los grupos políticos con representación en el consistorio mierense respaldaron una declaración instituciones a través de la que demandaron que la titulación termine en Mieres. IU, PSOE, PP y Somos apelaron a las "promesas incumplidas" con la ampliación universitaria local. Además, esgrimieron razones más funcionales, como el aprovechamiento de las "magníficas" instalación de Barredo y el mejor encaje económico que el proyecto tiene en Mieres.

"La ampliación de la oferta académica, con nuevas titulaciones, es un objetivo prioritario para Mieres. Existen compromisos adquiridos y no cumplidos, declaraciones de voluntad realizadas pero huérfanas de decisiones. No es voluntad de este Ayuntamiento protagonizar una escala de reproches, pero tampoco podemos obviar las promesas incumplidas porque han generado frustración y decepción en los últimos años, añadiendo mayor pesimismo en torno al campus", señalaron ayer los grupos políticos con una sola voz.

Un millón contra siete

La Universidad de Oviedo aún no ha decidido dónde se implantará el nuevo grado de Deportes. El rector, Santiago García Granda, afirmó hace unos días en Mieres que "es un asunto complejo" y ofreció, por primera vez, datos sobre la inversión para la puesta en marcha de la titulación. En el campus de Barredo, a través de la Facultad Padre Ossó (una iniciativa privada), supondría para la Universidad una inversión de un millón de euros. El otro proyecto sobre la mesa, en Oviedo a través de la Facultad de Profesorado (de la Universidad, con gestión pública), alcanzaría los siete millones. Gijón también parece estar pujando por los estudios.

El Ayuntamiento de Mieres dejó ayer claro que no entendería que, al final, el esperado grado terminara en otros campus de la región: "Hace unos meses, la Universidad de Oviedo mostró su disposición para implantarlo en Barredo. Mieres dispone de unas magníficas instalaciones y equipamientos, a las que hay que añadir los espacios deportivos municipales, por lo que la puesta en marcha de esta nueva titulación podría hacerse sin necesidad de inversiones adicionales", señalaron ayer los portavoces municipales. Además, añadieron, "supondría un primer paso en la materialización del compromiso expresado por Principado y Universidad para ampliar la oferta académica del campus de Mieres". La corporación entiende que las aspiraciones locales son las más legítimas: "También contribuiría al desarrollo de un modelo territorial descentralizado, capaz de vertebrar y cohesionar las diferentes áreas".

Los grupos políticos mierenses no dejaron pasar la oportunidad de mandar un mensaje a los ayuntamientos de Oviedo y Gijón, aunque sin citarlos directamente, así como al gobierno regional: "Esperamos también que no se produzcan polémicas estériles que pongan en peligro esta importante decisión para el futuro del campus de Mieres y apelamos al imprescindible diálogo y cooperación institucional entre Universidad y Principado para que Mieres no vuelva a protagonizar una nueva decepción".

El grado de la antigua INEF se ha convertido en objeto de pugna entre los campus asturianos y la política está jugando su papel a la hora de crear frentes de presión. El PP asturiano, de momento, se ha posesionado en favor de la opción de Mieres. En Gijón, los grupos municipales, a iniciativa de Somos, han cerrado por su parte filas defendiendo la candidatura local. En Mieres los partidos están dispuestos a vaciarse en esta batalla.