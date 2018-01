Un tren de mercancías descarrila y causa destrozos en Pola de Lena

Los vecinos de Pola de Lena se llevaron ayer un buen susto. Un tren de mercancías llegó a la estación descarrilado y "fuera de control", a primera hora de la tarde. Causó numerosas pérdidas materiales pero, afortunadamente, no hubo que lamentar ningún daño personal. "Menos mal que no había gente cerca de las vías en ese momento", comentaron testigos presenciales. El suceso generó cierta alarma, porque se trasladaron hasta el lugar Guardia Civil y Bomberos de Asturias, pero el tráfico de viajeros no llegó a interrumpirse.

El tren llegó a la estación "completamente fuera de control" en torno a las 15 horas. "Se llevó a su paso muchos elementos de la infraestructura, parecía que no iba a parar nunca", señalaron los vecinos. Frenó a unos metros de la estación de la Pola, sin que nadie resultara herido. Por precaución, hasta el lugar se desplazaron agentes del Instituto Armado y efectivos de bomberos con base en el parque de Mieres. "Fue entonces cuando llegó más gente, hubo mucha expectación porque todo el mundo quería saber qué había ocurrido", explicaron.

La actuación del Administrador de Infraestructuras (Adif) fue muy rápida. En unos minutos, llegó a la estación un autobús para cubrir la línea de viajeros en caso de que el tráfico ferroviario se interrumpiera. No fue necesario usarlo porque el servicio se mantuvo, hasta la noche, con total normalidad.

Los operarios del Adif también empezaron a trabajar pronto. Por delante tenían la reparación de los elementos que resultaron dañados durante el descarrilamiento. No es la primera vez que se produce un incidente similar en la zona. De hecho, hace unas semanas, otro tren quedó parado por causas meteorológicas. La Corporación ha solicitado ya a Renfe que mejore el estado de la línea.