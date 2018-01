González-Carbajal: "Tengo dudas de que la gente sea solidaria"

"Siempre he sido una buscadora del sentido de la vida", reconoció la escritora avilesina Inmaculada González-Carbajal en la presentación de su obra titulada "Y al final? todos calvos", que tuvo lugar en la mierense librería La Pilarica. El acto contó con la colaboración del Club LA NUEVA ESPAÑA de las Cuencas. La editora Esther Prieto introdujo a los componentes de la mesa y Javier Gámez, patrono de "Pájaro Azul", la fundación beneficiaria de los ingresos por derechos de autor de la obra presentada, destacó el importante legado cultural de Mieres. Llamó la atención sobre la importancia de las librerías como impulsoras de la cultura: "Inmaculada es una todoterreno y un ejemplo de generosidad, algo que se refleja en su libro", dijo Gámez, que añadió que la obra "es un canto a la vida, con sus momentos buenos y malos, y una invitación a la reflexión en estos tiempos poco reflexivos". Por su parte, el pintor mierense Pedro Losa manifestó que el libro presentado "en un momento social tan complicado como el presente, es acertado, cálido, transmite paz y acaba con una explosión de generosidad", concluyendo con una declaración del libro como medicamento. "Se puede sanar con las palabras, como con los colores", afirmó el artista mierense, que resaltó la calidad de las ilustraciones realizadas por el pintor Vicente Pardo.

"En mi trabajo me encuentro con demasiada gente en estado depresivo, convencida de que la vida carece de sentido", expuso la autora, doctora homeópata, que explicó que su libro está construido a base de experiencias personales. "El sentido de la vida reside en nuestro interior; si no nos detenemos a pensar, al final, la vida acabará parándonos a la fuerza", remarcó González-Carbajal, que reconoce que sus viajes a África, lejos de su zona de confort, estimulan su parte infantil y que se muestra decepcionada por la actual falta de solidaridad. "Tengo dudas de la veracidad del tópico de que la gente es solidaria", lamentó la autora, volcada en la ayuda a Sor Ángela, la religiosa asturiana dedicada al auxilio de enfermos mentales en el Congo. "Vivimos en un mundo global que aún no ha desarrollado una conciencia global. Y nosotros estamos en la parte privilegiada del mundo y somos incapaces de apreciarlo", dijo la homeópata, que llama a hacer una reflexión personal íntima. "El milagro de la vida se produce cada día; a la felicidad se llega ocupándose de los demás", aseguró la autora, preocupada por los valores dominantes en la actualidad. "Se está generalizando la ignorancia como actitud vital porque nos encontramos cómodos en ella. No queremos ver que en el primer mundo estamos viviendo a expensas de otros; ellos malviven para que nosotros tengamos de todo", finalizó Inmaculada González-Carbajal.