Langreo no tiene pisos de emergencia vacíos para la familia de Riaño

Ni una vivienda de emergencia libre en Langreo. El Ayuntamiento confirmó ayer que Ángela Plaza y Julián Fernández -la familia afectada por un incendio en Riaño, que vive en el piso calcinado desde entonces-, no recibirá una casa de emergencia social porque actualmente no hay ninguna vivienda disponible en este cupo. Es por eso que, tras consultarlo con los afectados, el área de Servicios Sociales ha iniciado la tramitación para que opten a una vivienda de urgencia: se trata de una casa que cubre necesidades urgentes, como la de esta familia de Riaño, pero que puede otorgarse en cualquier parte de Asturias.

Ocurrió el pasado 12 de diciembre. Ángela Plaza estaba en casa con su nieto, de 5 años, y dejó puesta una sartén a fuego lento en la vitrocerámica. Todo apunta a que hubo un problema en el suministro eléctrico y, en unos minutos, la cocina estaba en llamas. Ángela Plaza consiguió sacar a su nieto y luego entró en casa a por su perro "Trosky" y la gata "Chispitas". Precisaron atención sanitaria, pero no tuvieron que ser trasladados al hospital.

Les dijeron que no podrían volver a la casa en dos días. Pero cuando volvieron, se encontraron con una infravivienda: las paredes están totalmente calcinadas, huele a hollín, no tienen ningún electrodoméstico en uso (el suministro podría explotar) ni calentador y tienen que recluir su vida al salón. "Nos dijeron que pronto nos darían otra vivienda, pero llevamos más de un mes aquí y no tenemos ninguna solución a la vista", lamentó Plaza.

El concejal de Servicios Sociales, Antonio Giganto, señaló ayer que "es cierto que no podrán optar a una vivienda de emergencia". Según explicó, "ahora mismo Vipasa no dispone de ningún piso de emergencia social en Langreo". Lo que sí está disponible es la opción que han tramitado en Servicios Sociales para Ángela Plaza y Julián Fernández: la de los pisos de urgencia.

Antonio Giganto subrayó que "estas casas se otorgan en situaciones difíciles, como la de esta familia de Riaño". Son como los pisos de emergencia pero con la peculiaridad de que pueden encontrarse en cualquier parte de Asturias. La Administración regional, en estrecha colaboración con los ayuntamientos, procura siempre acercarlas al máximo al lugar de residencia de los solicitantes. La tramitación de la vivienda de urgencia, según Giganto, comenzó la semana pasada. Por el momento, según Plaza, no tienen ninguna respuesta del Principado.