Langreo propone que una consulta popular decida qué hacer con la línea de Renfe

Debate acalorado por la reordenación de la línea de Renfe en la comarca del Nalón. Los vecinos acudieron ayer a la mesa redonda para debatir distintas propuestas, convocada desde la asociación "Cauce del Nalón" con la colaboración del Ayuntamiento de Langreo, en la Casa de la Buelga. Hubo una buena afluencia de público pero faltó el representante del Administrador de Infraestructuras (Adif) -se había anunciado su presencia pero el organismo declinó participar unas horas antes-. Su ausencia enervó al público: "Un nuevo agravio para esta comarca", clamaron algunos asistentes. Sí estuvieron el alcalde de Langreo, Jesús Sánchez y los exalcaldes Aladino Fernández y Francisco González. De este encuentro, tenso por momentos, queda una declaración de intenciones: el Ayuntamiento de Langreo apuesta por convocar una consulta popular, entre todos los vecinos de la comarca, antes de tomar decisiones sobre el futuro de la línea.

No es baladí lo que está en juego. La reordenación ferroviaria es necesaria para cumplir con el plan de eliminación de pasos a nivel en las áreas urbanas, que está llevando a cabo el Adif. Hay dos planes sobre la mesa: suprimir los pasos a nivel con complejas actuaciones urbanísticas, o suprimir la línea de Renfe hasta El Entrego (dejándola en La Felguera) y cubrir este tramo de la comarca con la línea de Feve (Gijón-Laviana).

Es la apuesta principal del gobierno local, pero con condiciones. Jesús Sánchez afirmó ayer que "la alternativa debe incluir obligatoriamente la realización de inversiones para convertir la línea de la antigua Feve en una línea moderna y competitiva". La posible pérdida de viajeros si se produce esta reordenación, así como la pérdida de comunicación dentro del valle, fueron las principales inquietudes que expuso el público que asistió a la cita. Un público tan numeroso que obligó a ofrecer la charla en el salón de actos y, a través de videoconferencia, en una sala contigua.

Jesús Sánchez no era el único que en la mesa. El exalcalde Aladino Fernández, profesor de Geografía en la Universidad de Oviedo, llamó la atención sobre los proyectos que ahora están sobre la mesa: "El problema es que pasa mucho tiempo desde el plano hasta su ejecución. Deberíamos de preguntarnos si ahora mismo es necesario el soterramiento de Langreo tal y como se planteó en su día". Expuso algunos modelos de tranvía urbano que le resultan atractivos, como el de Oporto o Lisboa: "Quizás pudiera haber sido una buena opción para este valle". Y es que, desde su punto de vista, hay dos objetivos fundamentales que no se pueden perder de vista: combinar a la perfección las líneas de Feve y Renfe, y mantener la comarca siempre unida para no "salirse" de la zona central de Asturias.

Jesús Sánchez había hecho ya referencia a una consulta popular en su intervención, punto que refrendó el exalcalde Francisco González: "Hay que pensar en un referéndum que incluya a todos los vecinos de la comarca, todos los que se vean afectados por cualquier cambio que se pueda acordar", señaló. Desde su punto de vista, "hay que asegurar siempre que las condiciones irán a mejor, que los vecinos no van a perder ninguna de las prestaciones que ya tienen actualmente".

Su intervención provocó polémica entre el público, porque estuvo precedida por una introducción sobre sus años como alcalde de Langreo. Le pidieron que se ciñera a lo que se estaba debatiendo. Pero si hubo "cabreo" entre los asistentes fue por la ausencia del Adif: "Es un gesto grosero, otra vez más, hacia los vecinos de la comarca", clamaron.