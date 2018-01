La directiva de Festejos "El Carbayu" continuará al frente otros cuatro años

La directiva de la Sociedad de Festejos y Cultural "Nuestra Señora de El Carbayu" seguirá al frente de la entidad durante los próximos cuatro años. La sociedad había iniciado, hace unas semanas, un proceso para elegir nuevos representantes pero no se presentaron candidaturas. Ante esta situación, a pesar de buscar ya el relevo, los miembros de la directiva presentaron su propia propuesta que ha salido elegida.

El presidente de la Sociedad de El Carbayu es Julio González. Lleva ya trece años en el cargo y, antes del proceso, había mostrado su interés en encontrar un relevo. No obstante, ya entonces no se había mostrado muy optimista: "No parece que haya demasiado interés".

La entidad trabaja mucho por el mantenimiento de las tradiciones y el impulso social. Se encargan de la organización de las fiestas en el mes de septiembre, declaradas de Interés Turístico Regional desde 2012.