La Guardería suspendió tres cacerías el año pasado por la presencia de osos

Los cazadores están con el oso pardo y aseguran que las medidas establecidas por la Fundación Oso Pardo -no convocar cacerías en montes contiguos y disparar a "pieza vista", principalmente- se cumplen a rajatabla. En la temporada pasada, según fuentes de la Guardería, se suspendieron en la comarca tres cacerías por la posible presencia de plantígrados. Una medida que el sector cinegético aplaude, pero que tiene que ser revisada: tanto la ley de Caza como el reglamento se redactaron cuando el oso estaba prácticamente extinto. Ahora, con la presencia más frecuente, se requieren cambios. De lo contrario, avisan los cazadores, "la práctica de la caza no se podrá realizar".

La ley de Caza y el reglamento disponen que, si se da cuenta de la presencia de un oso (vale con excrementos, pelos o una huella) en la zona en la que está prevista una batida, esa cacería se tiene que suspender en toda el área. Esto es, en varias hectáreas de monte. Esta premisa era válida, aseguran desde la Asociación de Cazadores de Lena, cuando apenas había osos en los montes: "Cada vez hay más, eso es una realidad que nos alegra. Pero hay que matizar y delimitar mejor las leyes para poder seguir con la práctica de la caza".

Una buena solución sería delimitar los kilómetros o hectáreas que deben quedar libres de batidas si se advierte presencia de oso, y no cerrar un área entera a la práctica del deporte. En cuanto a la convocatoria de batidas en montes contiguos, desde Aller afirman que "únicamente se da en casos muy excepcionales y nunca se organizan las cacerías en los límites". Benjamín Rodríguez es el presidente de la asociación "El Rebeco", que gestiona el coto allerano. Según explicó, "es una práctica nada habitual que únicamente surge si se anula una cacería por la cuestión que sea y se te obliga a convocar dos el mismo día".

La Guardería del Principado es, en todo caso, la máxima responsable de la organización o anulación de cacerías. El año pasado, según ha podido saber este diario, se suspendieron tres batidas por posible presencia de oso. Dos en el espacio protegido del parque natural de las Ubiñas y otra en los montes de Morcín. Esta última fue especialmente llamativa, ya que el concejo morciniego no se encuentra en los territorios oseros de la región. No se llegó a confirmar que hubiera un plantígrado en la zona.

La otra medida que puso la Fundación Oso Pardo sobre la mesa es que los cazadores disparen "a pieza vista". Benjamín Rodríguez Díaz fue rotundo: "El cazador que no haga eso, que no espere a ver la pieza antes de disparar, es para quitarle la licencia", aseguró. En este punto matizó que "actualmente el sector está más preparado, más concienciado, y ya no se producen problemas". Reconoció que "sí hubo una época, hace décadas, en las que no se controlaban tan bien las miras porque eran algo nuevo. Ahora eso quedó atrás".

La entidad conservacionista hizo estas declaraciones tras denunciar prácticas "poco éticas" en los cotos de caza de Cantabria. Entre otras, se han sucedido en las últimas semanas varias batidas en montes contiguos que coinciden en día y hora: "Esto puede terminar en un encuentro fatal entre plantígrados y cazadores", afirmó Guillermo Palomero, presidente de la Fundación Oso Pardo.

Los cazadores de Aller y Lena coinciden en que apoyan "al cien por cien" la recuperación de los osos. "Nada nos gustaría más que la especie se recuperara, siempre dentro de unos límites que no obstaculicen ni la práctica de la caza ni la labor de nuestros ganaderos", afirmó Benjamín Rodríguez. Actualmente, en Aller, hay poco tránsito de osos pero "seguimos encontrando muchas evidencias de su presencia". Lo mismo que en Lena, donde "la población crece de día en día".

Rechazan por completo las acusaciones del Fondo para la Protección de la Fauna Salvaje (FAPAS), en las que sus responsables apuntaron al furtivismo en el corredor interpoblacional como posible obstáculo para la recuperación de la especie: "Aquí no hay furtivismo, eso es una mentira inadmisible. La sociedad, también los aficionados a la caza, está totalmente concienciada", coincidieron los cazadores de Aller y Lena.