Daniel Ripa: "No permitiremos una quema encubierta de residuos en La Pereda"

El secretario general de Podemos Asturias, Daniel Ripa, ha afirmado esta tarde que "no permitiremos una quema incubierta de residuos en La Pereda". Así ha reaccionado la formación morada tras conocer la denuncia de la Coordinadora Ecoloxista d'Asturies, que informó el lunes de una posible combustión de plásticos en la térmica de Mieres.

Daniel Ripa ha señalado que "el Gobierno asturiano tendría que desmentirlo inmediatamente, si no es así, y en cualquier caso aclarar qué ha pasado y comprometerse a que se paralice cualquier intento de incinerar en la térmica". El diputado y secretario general de Podemos ha añadido que "vamos a preguntar en la Junta General al consejero Fernando Lastra si es verdad, y vamos a llevar el tema tanto al consejo de administración de Cogersa como al de Hunosa. Tiene que haber máxima transparencia".

Ripa ha estado acompañado, en Mieres, por la concejala de Somos Mieres, Patricia García. También han acudido Manuel Vicente, miembro del Consejo Ciudadano de Podemos Asturies, y los representantes vecinales Miguel Ángel Martín y Sabino García. Los representantes vecinales, los dos de La Rebollada, han asegurado que hace unos días de la térmica "salía un humo muy marrón". También que el olor era distinto.

El secretario general de la formación morada ha recordado que hace un par de semanas "nos reunimos con asociaciones de vecinos afectados por la potencial quema de residuos en la central de La Pereda y adquirimos el compromiso de seguir apoyando la lucha contra cualquier clase de incineración encubierta en la térmica". También ha mostrado su preocupación ante la noticia de que se podrían estar haciendo "pruebas experimentales de quema de plásticos a pesar de que no existe autorización medio ambiental y de que no hubo diálogo con los vecinos".

"Durante todos estos años hemos tenido que oír que no había ninguna relación entre la contaminación y el cáncer", ha señalado Ripa. Para añadir que "hay un problema de salud pública y nos preocupa. Yo no sé si la solución que plantea el Gobierno es bailar la danza de la lluvia para combatir la contaminación. Lo que no puede ser es que estén saliendo noticias alarmantes y que no haya respuestas contundentes por parte del Ejecutivo asturiano".