Los ecologistas acusan al Principado de empezar a quemar residuos plásticos en La Pereda

La polémica en torno a la central térmica de La Pereda y la hipotética quema de residuos en la misma se reaviva. Y es que la Coordinadora Ecologista de Asturias ha denunciando que en el equipamiento, propiedad de Hunosa, se han estado quemando residuos plásticos. Los portavoces del grupo conservacionista ya han exigido una investigación sobre lo ocurrido. "Lo que está claro es que esto es una tomadura de pelo para los vecinos", aseguraba ayer Fructuoso Pontigo, responsable de la Coordinadora.

La liebre saltó hace unos días, cuando los vecinos notaron un olor a plástico quemado que emanaba desde la central térmica. Además, la columna de humo que habitualmente brota de la chimenea "se había transformado en un juego de colores diferentes al cotidiano". Pontigo explicó que tras un contacto inicial con los vecinos, comenzaron una investigación para saber lo ocurrido. "Comenzamos a preguntar tanto al Principado como la empresa y todo eran largas", señala el portavoz ecologista. Hasta que por fin, un portavoz del Gobierno autonómico "confirmó" las sospechas. "Nos dijeron que se había autorizado una quema experimental del plásticos procedentes de Cogersa", añadió Pontigo, que indicó que esa práctica "no está en línea con la autorización ambiental y sienta un muy mal precedente". Además, apuntó, todo se hizo sin previa comunicación a los vecinos, lo que les hace sospechar que no sea la primera vez que se quema basura en la térmica mierense.

La Coordinadora alertó de que quemar los residuos plásticos en una térmica "es muy peligroso para la salud y para el medio ambiente". El motivo es que parte de ellos "tienen cloruro, liberando durante la combustión, dioxinas y furanos". "Los estudios han vinculado las dioxinas y furanos al cáncer y enfermedades respiratorias, sobre todo en los niños ya que su sistema respiratorio pueden no estar completamente desarrollado", afirma el colectivo.

Pontigo indicó que "resulta sorprendente que se hagan estos experimentos con otros combustibles diferentes de los autorizados en la Autorización Ambiental Integrada que tiene la central desde 2008, que solo le permite usar como combustible carbón bruto de mina y estéril de escombrera, y no tenemos conocimiento de la que la modificación de la autorización ambiental de 2015 incluya nuevos combustibles". La Coordinadora Ecologista agregó además que no tiene conocimiento de que "los residuos de escorias y cenizas que se generan en este proceso ,que no son como las del carbón, al ser un residuo tóxico, se hayan llevado a un gestor autorizado".

"Por todo ellos hemos pedido una investigación a ver en qué condiciones se autorizó esa quema de residuos urbanos, qué controles se han hecho y porqué se pone en peligro la salud de los vecinos cuando el Plan Estratégico de Residuos que contemplaba esta opción de quemar residuos todavía no está aprobado", indicó Fructuoso Pontigo, que exigió al Principado que se conteste a los centenares de alegaciones contra el proyecto.