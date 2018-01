"La Semiente": así se resiste al sistema

Calle Nueva, El Entrego. Noventa metros cuadrados para resistir al sistema. Ahí está el centro social autogestionado (CSA) "La Semiente": un lugar que nació en 2011 con el objetivo de abrir mentes, contra lo que consideran "un capitalismo cruel, tanto tienes tanto vales", a través de la cultura. No reciben ninguna subvención, no la quieren, y mantienen un apretado programa de actividades. Hay un grupo de comercio justo, un calendario con todas las movilizaciones laborales a las que asistirán en las próximas semanas. Su planteamiento y su ideología pueden gustar o no, pero nadie los puede acusar de falta de coherencia.

Se llaman "La Semiente" porque, en castellano, se traduce como "la semilla". "Eso queríamos ser cuando empezamos a reunirnos en un bar de El Entrego, una semilla para cambiar las cosas", explica Fernando Argüelles. Es miembro del centro, sin cargos, porque todo el funcionamiento es horizontal. Así que en aquel 2011, el desencanto no sólo alumbró el 15-M. Un movimiento, por cierto, en el que "La Semiente" tuvo mucha presencia. Pero el 15-M se deshinchó, sin que el centro de El Entrego perdiera fuelle.

Las etiquetas de la ropa que viste Fernando Argüelles lo escriben con letra grande y clara: "Hecho en España". "Yo nunca vestiría con una firma que dirige un esclavista", afirma. Busca el consumo justo en cada producto que adquiere, aunque reconoce que "caer en alguna contradicción es fácil". Para evitarlo, "La Semiente" ha puesto en marcha un grupo de comercio justo. Se reúnen una vez al mes y mantienen el contacto con otros grupos con idéntico objetivo: un sistema comercial solidario y alternativo al convencional, cuyo fin último es terminar con la injusticia y la pobreza.

Pero si "La Semiente" tiene puntos fuertes, esos son la cultura y la lucha social. Dice Argüelles que tienen que ir de la mano necesariamente: "El pueblo tiene que pensar, tiene que tener libertad de pensamiento. Y el camino para alcanzarla, es la cultura". Hay encuentros culturales casi semanalmente. El 2 de febrero, el CSA "La Semiente" acogerá la presentación de un poemario y está en marcha la organización de unas jornadas de una entidad feminista. Hace unos días, el técnico ambientalista Ignacio Martínez ofreció una charla sobre el plumero de la pampa.

Y la movilización, dicen, para devolver el carácter de lucha y solidario a los vecinos de las Cuencas: "Nos lo arrebataron, pienso que el PSOE es el culpable de esta sociedad desclasada", apunta Fernando Argüelles. El próximo día 3, se lee en el calendario junto a la puerta, asistirán a la manifestación por los despidos en Capgemini. "¿Sabes que es la empresa más grande, o una de las más grandes, de las Cuencas? Pues es triste que echen a tres a la calle por estar afiliados a un sindicato", clama el miembro de "La Semiente".

Viendo tanto trabajo silencioso, tanta lucha social, tanto remar muchas veces contracorriente, hay una pregunta inevitable: ¿Nunca se cansan? Fernando Argüelles sonríe: "Ayudar de forma horizontal no es sólo dar, de verdad. Si fomentas la empatía, la solidaridad, eso es felicidad. Se gana más que se pierde".