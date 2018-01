Asla anuncia un proyecto con 100 empleos "en las cuencas de Asturias o de León"

Las comarcas mineras son un lugar para invertir, asentar industria y generar empleo. Y prueba de ello fue el anuncio que hizo ayer el presidente de Asturiana de Laminados, Macario Fernández. "Un grupo de inversores me ha confiado la puesta en marcha de un nuevo proyecto industrial generador de empleo en las comarcas mineras", dijo. Aunque no desveló nada más sobre el proyecto, el empresario aseguró que conllevará la creación de en torno a un centenar de puestos de trabajo. La ubicación también es una incógnita. "Va a ser en las comarcas mineras, aunque en este momento no puede decir si será en las de Asturias o en las de León", zanjó. Según ha podido saber este diario, una de las opciones para levantar este proyecto es el polígono de Reicastro, propiedad de Hunosa, aunque también se trabaja en otras vías.

Fernández hizo estas declaraciones tras la visita institucional que la Comisión de Energía del Congreso realizó a la factoría de Asturiana de Laminados en Lena. Una empresa, desgranó Fernández, que ha pasado en poco más de siete años de 36 a 130 trabajadores, con una media de edad de 41 años. "Desde un polígono industrial en un concejo minero asturiano exportamos a 47 países diferentes", apuntó el responsable de la compañía, inmersa en la ampliación de su planta para crear 80 nuevos empleos en los próximos tres años. Un trabajo que además se queda en su mayoría en los valles mineros, ya que más del 80 por ciento de la plantilla reside en las Cuencas. En el repaso que hizo de la empresa, Macario Fernández también incidió en el aumento de la producción, pasando de 8.000 toneladas de cinc en 2010 a las 28.000 toneladas con las que se cerró el pasado ejercicio.

En el acto también intervino Steven Chapman, técnico de la compañía, que anunció la participación de Asla y sus productos en tres nuevos proyectos internacionales: una bloque de edificios en México, un aeropuerto en Londres y un centro de visitantes en Australia.

La alcaldesa de Lena, Gema Álvarez, agregó que "Asla es una empresa de futuro, y todos tenemos que estar unidos para que proyectos como este se asienten en las comarcas mineras". Mientras, el Consejero de Industria, Isaac Pola, también aseguró que la empresa lenense simboliza "los objetivos que tenemos para el sector industrial asturiano: una empresa innovadora, internacionalizada y sostenible".

Por último, el presidente de la Comisión de Energía, Ricardo Sixto, que cerró el acto, se mostró muy interesado durante su visita a la planta, como así reconocía: "hemos quedado impresionados, porque no solo es una empresa que se dedica a producir un producto y comercializarlo, sino que se implica en hacer llegar ese producto, personalizarlo y exportarlo", manifestó, al tiempo que lamentó que la visita no haya contado parlamentarios de otros grupos más allá de Unidos Podemos.