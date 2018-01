Comienza la obra civil para instalar la cinta de debutantes en Valgrande-Pajares

La nueva cinta de debutantes para la estación invernal de Valgrande-Pajares está a punto de ser una realidad. Y es que los trabajos para el montaje de este nuevo remonte, en el que se han invertido 180.000 euros, comenzaron ayer. La previsión es que este dispositivo, que se ubica en la zona baja de la estación y está eminentemente enfocado al público menos experto, pueda estar listo durante el mes de febrero. Aunque lo ideal sería que ya estuviera instalada para el puente de Carnaval, lo cierto es que desde la dirección del complejo no pueden garantizar este hecho y prefieren ser cautos. "Sería lo ideal, pero no lo puedo asegurar", indicó el director de Valgrande-Pajares, Javier Martínez.

Los trabajos que comenzaron ayer fueron los de la obra civil, es decir, el hormigonado de la zona sobre la que se instalará la cinta transportadora, y el cableado eléctrico que le dará suministro. "Hemos aprovechado esta ventana de buen tiempo para que los operarios puedan trabajar de la mejor forma posible y que la obra quede bien", señaló Martínez. Además del hormigonado, también se colocarán dos bloques macizos de hormigón para la llegada y la salida de la cinta. En un principio, estos trabajos se extenderán unos tres o cuatro días. "Esperamos que como tarde, el viernes ya esté todo listo", indicó el director de Valgrande-Pajares.

Una vez realizada la obra civil, llegará el turno de colocar la cinta. Un dispositivo que está todavía en la fábrica de Zaragoza. "La idea es tenerlo todo listo para que cuando llegue sea colocar, conectar al suministro eléctrico y que comience a funcionar", indicó el responsable de la estación lenense. Aunque en un principio se había anunciado que la cinta estaría lista para Carnaval, los diferentes retrasos en la adjudicación del concurso hacen que ese plazo esté en el aire. "No puede garantizar que llegue para esa fecha", indicó Martínez, que agregó que "para nosotros y para los usuarios sería lo ideal, pero no puedo garantizarlo". "La cinta estará instalada durante el mes de febrero, eso sí, pero más allá no puedo precisar", agregó.

Tras el cierre del remonte del Cuitu Negru y a la espera del tan ansiado telesilla desembragable, la instalación de la cinta viene a completar a los otros 8 remontes de los que dispone la estación.