El Gobierno ya modifica el decreto que impediría cerrar las térmicas de carbón

El real decreto que el Gobierno ha preparado para regular el cierre de las centrales térmicas, y que podría salvar in extremis la ubicada en Lada, ya está siendo modificado, aunque el Ejecutivo tiene claro que irá en la misma línea del que ha rechazado la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Así lo aseguró ayer el Secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, al término de una reunión con los sindicatos mineros en la que se trató la política energética del país, y más en concreto, lo referente a las centrales de carbón y el sector minero. Del encuentro surgió la creación de un grupo de trabajo similar al establecido para la elaboración del último plan del carbón, con el fin de mantener reuniones con mayor asiduidad para conseguir que pueda haber explotaciones abiertas el próximo año, 2019.

Daniel Navia aseguró que es necesaria una regulación para endurecer el cierre de centrales térmicas, e indicó que el real decreto preparado por el Gobierno se modificará para introducir algunas de las consideraciones del informe de la CNMC, contrario a esta nueva normativa. "En la parte del apoyo legal, seguimos pensando que con lo que tenemos es suficiente", aseguró el responsable de Energía, que indicó que con la normativa actual, el Gobierno solo puede apelar a la seguridad de suministro, previo informe de Red Eléctrica Española, para evitar el cierre de una central. "Y no es el caso de ninguna de las que se plantean", añadió, en referencia a las centrales que Iberdrola pretende cerrar en Lada y Velilla.

En lo que respecta a la minería, Navia aseguró que 2018 será un año "muy importante" para el sector, por lo que se comprometió a mantener en el ejercicio un calendario de reuniones "mucho más intensivo".

El presidente del SOMA, José Luis Alperi, aseguró al término del encuentro que "hemos establecido un escenario de trabajo de cara a afrontar este año 2018, y que es muy similar al marcado en 2013 cuando se firmó el anterior Marco de Actuación". El responsable sindical apuntó que lo que el ministerio les ha transmitido "es que no sobra ningún tipo de energía". "Ahora mismo el carbón nacional está más barato que el carbón de importación", apuntó, para agregar que ese mix que integre todas las energías es su principal demanda. "Nosotros venimos diciendo que hay que hacer un pacto estatal por la Energía, con todas las energías presentes, y ese es el modelo que todos tenemos en mente", subrayó Alperi. El presidente del SOMA, agregó que Energía "también plantea que se pueda continuar con el carbón nacional y con las centrales térmicas y con un sector estratégico que no penalice los bolsillos de los consumidores, ni penalice la industria". Respecto a las térmicas, matizó que "independientemente del informe de Competencia, el Gobierno sigue en la idea de legislar para que no puedan cerrar las centrales térmicas".

El secretario de Industrias Extractivas de Comisiones Obreras (CC OO), Jesús Crespo, aseguró que "los incumplimientos del plan del carbón están generando un cierre totalmente desordenado del sector, con los primeros afectados que son las plantillas y las empresas". Por ello, destacó la importancia de que se cree el grupo de trabajo, cuya primera reunión será a finales de febrero, en la que "hay que trabajar para ir creando sinergias y apoyos para que el carbón nacional siga formando parte del mix eléctrico nacional".