Marcelino Martínez será elegido en unos días presidente de la mancomunidad

La Mancomunidad Valle del Nalón inicia la cuenta atrás para la elección del nuevo presidente. María Fernández, que ocupa el cargo en funciones, tiene previsto convocar la sesión plenaria para los próximos días, en la que el candidato propuesto por el PSOE será el alcalde de Sobrescobio, Marcelino Martínez. A esta formación pertenecen cuatro de los cinco alcaldes de la comarca. El otro regidor es de IU (que gobierna con Somos en Langreo), que ha renunciado a presidir la mancomunidad. El máximo responsable del ente supramunicipal tiene que ser, según reflejan los estatutos, regidor de uno de los concejos.

Aunque la fecha en la que se celebrará el pleno no está aún fijada, la presidenta en funciones apuesta por celebrarlo la próxima semana. Lo fijará esta semana. Aún falta contactar con IU y Somos antes de establecer el día en el que se elegirá al nuevo máximo responsable del ente supramunicipal. Marcelino Martínez volverá, si prospera como cabe esperar la propuesta del PSOE, a tomar las riendas de la mancomunidad, de la que ya fue presidente en el anterior mandato. En todo caso, se prevé que no se demore.

María Fernández ejerce como presidenta en funciones desde que en julio del pasado año dimitiese del cargo Tomás Cueria, que era alcalde de Caso. La toma de posesión del nuevo responsable se ha retrasado. A mediados de octubre, María Fernández anunció que días más tarde se iniciarían las conversaciones para "buscar el consenso necesario" para el nombramiento del presidente del organismo comarcal. La junta de portavoces previa al pleno tomó esa decisión. Se preveía entonces que en un mes estuviese concluido el proceso para el relevo de la actual presidenta en funciones pero los plazos se han demorado. Más de tres meses después aún no se ha convocado la sesión plenaria en la mancomunidad. El PSOE es partidario de analizar si es posible incorporar una modificación en los estatutos del ente supramunicipal para que pueda ser presidente cualquier concejal que pertenezca al organismo y no sólo los alcaldes. Esta opción tendría que ser analizada por todos los grupos antes de proceder a la modificación. De esta forma, se abriría el abanico de posibilidades y el cargo no estaría limitado sólo a los cinco regidores de la comarca.

Los técnicos de la mancomunidad trabajan además en la redacción del pliego de condiciones para contratar la limpieza de las dependencias del organismo comarcal. Tras resolver el contrato con la anterior adjudicataria, al adeudar salarios a sus trabajadoras, una nueva empresa se ha hecho cargo del servicio. "Se han firmado dos meses de contrato con posibilidad de ampliarlo hasta que entre la nueva empresa", dijo la presidenta en funciones, que destacó que la "situación está normalizada".