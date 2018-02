Ciudadanos reclama que el Conservatorio del Nalón pase al Principado

El grupo parlamentario de Ciudadanos pretende que el conservatorio del Nalón deje de ser gestionado por la Mancomunidad y pase a manos del Principado. Por ello, ha registrado una pregunta al Consejero de Educación y Cultura, Genaro Alonso, donde le cuestionan si las instalaciones musicales del Nalón "no pueden encuadrarse dentro de los conservatorios de música del Principado de Asturias". En caso positivo, quieren conocer si se ha contemplado la posibilidad de integrarlo en su red de centros.

Y es que el partido naranja considera que la Mancomunidad Valle del Nalón "no tiene competencias para prestar este servicio, a diferencia del Principado, que tiene competencia exclusiva sobre los conservatorios de música de interés que no sean de titularidad estatal". Así lo destacó también su concejala en Langreo, Nerea Forcelledo, quien aseguró que, al prestar un servicio que no le corresponde, "supone un esfuerzo muy grande para las arcas de la Mancomunidad".

La edil langreana también recalcó que la entidad supramunicipal "lleva meses reclamando una salida consensuada al Principado, pero sin que haya dado aún fruto". Por eso, desde Ciudadanos instan a la consejería de Educación "para que alcance una solución dentro del ámbito político, y no fuerce a esta entidad supramunicipal a agotar el último cartucho, que le obligará a acudir a los tribunales para dirimir el asunto".