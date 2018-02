Riaño acogerá la pista oficial de la Federación Asturiana de Patinaje

El Ayuntamiento de Langreo quiere que las instalaciones deportivas de Riaño recobren el esplendor de antaño. Tras las reformas realizadas, ahora las miras están en atraer la actividad deportiva. Con este fin, el alcalde, Jesús Sánchez, firmó ayer un convenio de colaboración con el presidente de la Federación de Patinaje del Principado de Asturias, José Polanco, para la utilización de estas instalaciones. El acuerdo supondrá que la federación tendrá en Riaño su pista oficial donde hacer las concentraciones de selecciones. Pero no sólo eso, la entidad promoverá la celebración en Langreo del campeonato de España de hockey de selecciones el próximo año.

"Tenemos una decidida apuesta por el deporte, pero no centrados en una única disciplina, sino que muchos precisan de respuesta como es el caso del hockey", destacó Sánchez, quien admitió que sentía "cierta envidia sana" al observar la destreza de los aficionados sobre los patines. Destacó el alcalde que el convenio, "más que cerrar horas de uso, es una filosofía de colaboración, y está abierta no sólo a las instalaciones de Riaño sino del resto del concejo". Polanco, por su parte, se mostró agradecido por el acuerdo señalando que, hasta ahora, "no teníamos ninguna pista propia como federación, siempre teníamos que pedirla a otros clubes a la hora de organizar actividades, como las concentraciones de selecciones". Su idea es que Riaño acoja el campo de tecnificación de la federación asturiana, aprovechándose no sólo de la pista del polideportivo, sino del resto de instalaciones, como la piscina, el edificio de usos múltiples o las canchas exteriores. El presidente de la federación de patinaje también explicó que hace unos días estuvieron visitando las instalaciones de Riaño miembros de la selección femenina de hockey "y quedaron encantados". Por eso, su intención es promocionar este equipamiento deportivo "para que pueda acoger en 2019 el campeonato de España de selecciones, así como el centro de tecnificación de la selección española, para que la actividad no se concentre sólo en Cataluña".