Gerardo Orviz: "Si no te emociona lo que haces, no puedes llegar al público"

Gerardo Orviz acaba de sacar a la luz la grabación "Habaneras y otros ritmos. (Adiós mio barcu veleru)". El Aula Cultural La Plaza de Sotrondio fue el escenario elegido por la Asociación "Bicentenario de San Martín" para organizar la presentación del último disco del autor y cantante , en un acto que contó con la colaboración del Ayuntamiento de San Martín y el Club LA NUEVA ESPAÑA de las Cuencas. Una vez más, la concejala de cultura del municipio, María Alonso, quiso estar presente para respaldar con su presencia un acto al que calificó de "tan positivo como necesario pues nunca está de más reconocer y arropar a los vecinos de San Martín que, como Gerardo, llevan toda una vida trabajando por y para la cultura, en su caso, desde la música".

José Ramón Martín Ardines, presidente de la Asociación "Bicentenario", llevó a cabo una breve pero certera glosa de la trayectoria profesional de Orviz. "En su juventud formó parte de varias orquestas, entre ellas la orquesta 'Laguna', la 'Hispania' o la 'Imperial' de Sama de Langreo", destacó Ardines. También recordó que "enseguida apareció la afición de Orviz por la canción asturiana llegando a participar en varios concursos regionales, como "Rumbo a la gloria" o "Desfile de Estrellas", donde obtuvo importantes premios y reconocimientos". Igualmente, el presidente de Bicentenario evocó que "en el año 1962, nuestro protagonista se trasladó a Barcelona donde desarrolló una intensa labor musical, resultando ganador entre otros del célebre concurso de TVE "Salto a la fama" si bien en 1987 y ya jubilado, volvió a su Sotrondio del alma para seguir cantando". "Formó parte del 'Cuarteto Nalón', del Trío 'La Toná' y de la Coral 'San Martín', bajo la dirección de Justo González", añadió.

Jesús Alonso, cantante y biógrafo de Orviz, interpretó dos canciones durante la velada y tomó la palabra para señalar que "la obra y el legado de Gerardo son ingentes, y sobre todo, hay que reconocer que ha sido un verdadero innovador de la canción asturiana pero siempre desde el más absoluto respeto a la tradición".

"Cuando me pongo a pensar en grabar, decido que voy a cantar lo que a mí me presta y me emociona, porque aunque es importante que al público le guste tu trabajo, si no transmites que crees en él, malo será convencer a los demás", aseguró Orviz. Del mismo modo, agradeció el apoyo de Jesús Pola, de Grabaciones Pola "que me ha apoyado de modo incondicional" y sobre todo, "el gran trabajo de Jesús Malva, que se ha encargado de todo el trabajo de arreglos y producción musical". Un cumplido que fue devuelto por Malva, que dejó patente que "da gusto trabajar con Gerardo porque si ya es muy grande como artista, por encima de esas cualidades profesionales se encuentran las tremendas virtudes que tiene como persona".

No podía faltar la presencia de la Coral "San Martín" de Sotrondio, que cerró el acto con la magistral interpretación de "Carretera de Avilés" y "Viva el llugar". Y como regalo para el público, pero sobre todo (y a petición suya), para Gerardo Orviz, la hermosa e icónica habanera "Torrevieja", que puso el broche de oro a una tarde tan intensa como llena de mociones.