La Fiscalía solicita inhabilitar once años al exalcalde de Caso por prevaricación

La Fiscalía solicita once años de inhabilitación para empleo o cargo público para Tomás Cueria, exalcalde de Caso, acusado de prevaricación. El juicio se celebrará el próximo jueves en el Juzgado de lo Penal de Langreo.

El Ministerio Fiscal sostiene que Cueria, del PSOE, cometió "a sabiendas presuntas irregularidades" en la contratación de un servicio de actuaciones de infraestructuras de defensa contra incendios tras una subvención concedida por el Principado, "ya que no se gestionó la misma en los términos previstos". Cueria levantó el reparo formulado por la secretaria interventora del Ayuntamiento. El importe del contrato se situaba en 33.817 euros. Se tuvo que iniciar la revocación parcial de la subvención por parte del Principado y eso supuso un recargo del 10 por ciento.

La Fiscalía aprecia irregularidades en otras contrataciones que suman, teniendo en cuenta la anterior, 67.000 euros. Se centran en contrataciones para impartir clases de gimnasia seis meses en 2015, para el servicio de limpieza de las dependencias municipales en cinco meses del mismo año y para el mantenimiento de varias depuradoras durante dos meses. Cueria levantó cuatro reparos de la secretaria interventora, señala el escrito de Fiscalía. El procedimiento se abrió tras una denuncia de IU. Después de seis años como alcalde de Caso, Cueria dimitió tras abrirse juicio oral. Lo hizo para cumplir el código ético de su partido, el PSOE, dado que es la "línea roja" marcada para la dimisión de sus cargos públicos. El exalcalde casín aseguró que está "tranquilo". "Tengo ganas de que llegue el día del juicio para que se aclare todo", apuntó para añadir a continuación que actuó "siempre por el bien del concejo y de los vecinos y pagué los servicios realizados por el Ayuntamiento", indicó.

Recientemente, el alcalde de Aller, David Moreno, y su antecesor en el cargo, Gabriel Pérez Villalta, fueron absueltos del delito de prevaricación continuada en el caso de la gestión del polideportivo de Sotiello. La Fiscalía y la acusación particular habían solicitado para ellos diez años de inhabilitación para empleo o cargo público. El portavoz del PP en Aller, Juan Antonio del Peño, manifestó ayer que su partido "respeta la decisión de los tribunales" en relación al fallo de la jueza de lo Penal de Oviedo. Un respeto que, apuntó, "no quiere decir que no vayamos a recurrir, eso es algo que están estudiando nuestros servicios jurídicos".

El pleito contra Moreno y Villalta surgió de las filas del PP allerano, una denuncia "que hicimos cumpliendo nuestro trabajo en la oposición, que es la de controlar al equipo de gobierno, velar por los intereses de los ciudadanos y denunciar las supuestas irregularidades que se cometan". Por esta razón, el popular descartó presentar la dimisión tal y como pidió el alcalde de Aller el jueves, destacando que deberían hacerlo "por dignidad". "No vamos a dimitir porque estamos cumpliendo con nuestro trabajo, no como él, que como tránsfuga está ocupando un sillón que no es suyo sino del PSOE", apuntó Del Peño, resaltando que Moreno "es el menos indicado para dar lecciones, lo que tiene que hacer es pedir responsabilidades a esos técnicos municipales que mostraron su dejadez en este proceso".