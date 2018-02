Ana de Miguel: "Legalizar la prostitución convertiría al Estado en proxeneta"

"Ni normalización ni legalización". Con esta contundencia se manifestó Ana de Miguel, doctora en Filosofía y profesora en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, además de escritora y promotora de multitud de iniciativas siempre desde la óptica feminista. Organizada por el Ayuntamiento de Mieres, la Casa de Cultura mierense acogió la charla coloquio que bajo el título de "La prostitución" tuvo como ponente a De Miguel, en un acto que contó con la colaboración del Club LA NUEVA ESPAÑA en Las Cuencas. Sonia Díaz Martínez, abogada del Centro Asesor de la Mujer, presentó a la ponente, de la que destacó su gran formación y experiencia docente.

Ana de Miguel dedicó su intervención a su madre y su tía, asturianas, nacidas y crecidas "en un entorno de desigualdad que comprendí al ver el lugar en el que vivieron". "A las mujeres siempre nos ha tocado el papel de esclavas y reproductoras, a disposición de los hombres, para los que no hemos sido más que trozos de carne a los que se puede acceder", afirmó la filósofa, que, reconociendo que la sociedad ha evolucionado considerablemente y que actualmente se han logrado grandes avances en materia de igualdad, se pregunta por qué la realidad no hace efectiva esa evolución teórica y la razón por la que se están reproduciendo situaciones de desigualdad que parecían superadas. "La sociedad, que tanto habla de igualdad y de lucha contra las discriminaciones, no quiere ver la realidad", señaló De Miguel, que considera que "no se acabará con esta sociedad patriarcal violenta hasta que desvelemos las causas de la desigualdad entre hombres y mujeres" Y llama la atención sobre la importancia de romper clichés, como el de comparar la prostitución con "la vida alegre". "La prostitución, que tradicionalmente hizo la función de escuela de iniciación en la práctica sexual de los hombres, es una de las causas fundamentales que reproducen la desigualdad y estimulan la violencia. La prostitución refuerza el resto de desigualdades", aseveró la ponente, que evitó hablar de prohibición, si bien de su discurso parece deducirse tal conclusión. "La normalización y legalización de la prostitución supone que el Estado se convierte en el gran proxeneta. La prostitución no es un trabajo como cualquier otro, así como el sexo no es una actividad como otra cualquiera", remachó Ana de Miguel que, sin embargo, admite que las mujeres que voluntariamente así lo decidan puedan ejercer la prostitución, si bien, como se deduce de sus palabras, sin que esta actividad sea regulada. "Vivimos en una sociedad enferma, y eso no debemos negarlo", afirmó la profesora, que alerta de que "se ha llegado a presentar a las prostitutas como las insumisas al patriarcado".

De Miguel, "Comadre de Oro de 2016", insistió en que "las relaciones sexuales tienen que estar basadas en la reciprocidad", algo que la sociedad actual no fomenta. Así, entiende que "la pornografía es la escuela de aprendizaje del patriarcado; la prostitución, su puesta en práctica. Y el mensaje para el hombre es siempre el mismo: el derecho de acceso al cuerpo de la mujer por un precio", sentenció la filósofa, que lamenta que haya una parte de la izquierda ideológica y del feminismo poco crítica con la prostitución y a favor de la mercantilización de la mujer.

"En los años 80 se percibía la prostitución como una actividad marginal, en vías de extinción. Sin embargo, a partir de los 90, nuestros hombres acogieron con los brazos abiertos a los proxenetas con su nueva mercancía, las mujeres africanas, asiáticas, suramericanas, de Europa del Este", explicó De Miguel, que pregunta cómo es posible que los hombres justifiquen y legitimen algo así y por qué España se ha convertido en "Burdelandia". "La sociedad patriarcal cede ante estos estímulos. Y va a más", lamentó la ponente, muy preocupada por las nuevas formas de reproducción de las desigualdades entre los hombres y las mujeres.