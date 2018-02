Podemos afirma que La Pereda no tiene licencia para quemar basuras

Podemos Asturies mostró ayer su preocupación ante la posibilidad de que el Gobierno regional haya autorizado pruebas experimentales de "quema de compuestos plásticos en la central térmica de La Pereda, cuando estas instalaciones carecen de la Autorización Ambiental Integrada para este tipo de actividades". El Ayuntamiento de Mieres ha recibido una notificación por parte del Principado en la que se da autorización a Hunosa para realizar una prueba de quema de residuos en la central. El Consistorio indicó, no obstante, que no se aclara por parte del Principado de qué tipo de residuos se trata. El gobierno local también apuntó que no le consta que hasta ahora se hayan quemado compuestos plásticos en la térmica.

Para Podemos "es totalmente incomprensible y llama la atención que se haya tomado esta medida poco tiempo después de que el consejero de Medio Ambiente, Fernando Lastra, anunciase que no habría quema de basura en La Pereda, dado que la térmica carece de los equipamientos necesarios para poder realizar esta práctica sin riesgos para la salud de las personas y el medio ambiente". Los responsables de la formación indicaron que "engañar deliberadamente a los vecinos sobre una actividad que afecta directamente a su salud es una práctica deplorable y absolutamente reprobable". Y exigen "que paralicen la quema de forma inmediata y aporten un informe detallado".