IU de Laviana critica la disolución del Patronato de Deportes

El grupo municipal de IU en Laviana criticó la disolución del Patronato Municipal de Deportes propuesta el pasado mes de diciembre tras un informe de la intervención municipal. La portavoz de la coalición de izquierdas, Leticia Gil, consideró que la disolución "es simplemente una decisión política", ya que el argumento sobre la legislación que se utilizaba "no es aplicable, porque es un organismo autónomo que depende directamente del Ayuntamiento de Laviana".

Gil afirmó que "ninguno de los motivos esgrimidos para su disolución nos convencen, porque no tienen base real". Aluden a las pérdidas del patronato, "que tras una inyección económica en 2016, son de 2.600 euros, esto quiere decir que sólo con 3.000 euros se podría poner al día en las cuentas". Tampoco aceptan los argumentos por los plazos de demora a proveedores: "Nos dicen que se está ejerciendo el pago a 32 días, no puede ser cierto ya que tenemos facturas de vecinos y sabemos que se entregaron al Alcalde". Por ello, en IU consideran que la votación para la disolución "no es válida, porque se votó en base a un informe erróneo". La propuesta del gobierno local de hacer un consejo deportivo "perdería la esencia de lo que representa".