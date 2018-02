Equo pide crear un foro de movilidad que analice los planes ferroviarios

La formación política Equo propone constituir de un foro de movilidad comarcal que analice los planes del Adif (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias) para suprimir los pasos a nivel de la línea de Renfe en Langreo. El debate que se produce actualmente sobre la ordenación del área central de la región y el descenso del número de usuarios del autobús en el Valle son otros de los temas que se podrían analizar también, sostiene.

En este foro de movilidad comarcal se tendrían que integrar, defiende Equo, "no sólo a los grupos políticos y a los gobiernos municipales, sino a todo el tejido asociativo y sindical de la comarca para que se debata de forma conjunta una visión global de la movilidad y no solo la problemática de una línea férrea concreta". La decisión de si se suprime la línea ferroviaria de Renfe Oviedo-El Entrego desde La Felguera "no es competencia municipal", señala la formación, que es partidaria de realizar un diagnóstico profesional de la movilidad en la comarca, analizando "hacia qué sitios de Asturias se dirigen los flujos para ver qué líneas interesa mantener y cómo", destaca.

Equo aboga por inscribir este debate dentro de la ordenación del "territorio global de Asturias", con instrumentos de participación ciudadana que "permitan comenzar a elaborar estrategias comarcales de defensa de nuestros intereses", apunta. La formación destaca además que "una cuestión puntual del urbanismo de un solo concejo no puede condicionar la movilidad de la comarca completa".

El Adif propone dos soluciones para suprimir los cinco pasos a nivel de la línea de Renfe en Langreo. Una de ellas es que el trayecto finalice en La Felguera, comunicando las estaciones de Renfe y Feve con pasillos mecánicos en superficie para que los pasajeros se desplacen. Otra es construir un vial superior en el paso a nivel de La Joécara y otro inferior en Ciaño, manteniendo la línea.