Despedidos alertan de la "cesión ilegal" de trabajadores de contratas a Capgemini

El juzgado de lo Social de Mieres albergó ayer la vista para abordar la denuncia de dos extrabajadores despedidos de una subcontrata de Capgemini que denuncian el desajuste salarial existente entre los empleados de la multinacional y los adscritos a las contratas que trabajan para la firma "cuando todos ellos desempeñan la misma labor". En su denuncia, los dos extrabajadores piden trabajar para Capgemini y ser compensados, con efecto retroactivo, por los desajustes retributivos de los años anteriores.

Los dos jóvenes, afiliados a la CNT, estuvieron arropados por otros miembros y simpatizantes del sindicato, que se concentraron frente al juzgado. Los extrabajadores entienden que fueron despedidos como "represalia" por denunciar su situación laboral y pedir que sus condiciones se equipararan a las de los trabajadores que están en plantilla en Capgemini. También denuncian que no son los únicos que se encuentran en esta situación. Según exponen, el 40 por ciento del millar de personas que trabaja para Capgemini en Asturias se encuentran subcontratadas por consultoras "que pagan unos sueldos un 30 por ciento inferiores a los de Capgemini y fomentan la precariedad".

Así lo remarcó, Jorge López, uno de los trabajadores subcontratados despedidos. "Hacemos el mismo trabajo que la gente que está en plantilla en Capgemini y cobramos mucho menos. Ese dinero que se queda por el camino se lo queda la consultora subcontratado, en mi caso era Zemsania. Esto es una clara cesión ilegal de trabajadores", aseguró López.

Sin acuerdo

El acuerdo no fue posible, según López, porque "ellos no se plantearon en ningún momento la readmisión y la compensación por los desajustes salariales de estos años. La empresa entiende que no tenemos pruebas suficientes pero no pensamos lo mismo; hemos aportado testimonios esclarecedores de trabajadores de Capgemini y de sus contratas, que siguen en la empresa que se han ido, y ha quedado todo bastante claro".

López insistió en que, "a todos los efectos" los trabajadores de las contratas de Capgemini son empleados de la multinacional porque "trabajamos allí e incluso ellos fueron los que nos hicieron la entrevista de trabajo". "Cuando presentamos la denuncia y quisimos poner en marcha una sección de la CNT en la empresa nos despidieron; esgrimieron que se había acabado la parte del proyecto en la que estábamos trabajando, pero era una falsa excusa", afirmó López.

Los trabajadores despedidos agradecieron el apoyo prestado a la entrada del juzgado. En los últimos días se han desarrollaron diferentes movilizaciones impulsadas por la CNT que han incluido concentraciones frente a la sede de Capgemini los lunes y los miércoles y una manifestación celebrada el 3 de febrero en La Felguera.