La joven que denunció la violación en Lena no pudo identificar a sus agresores

La joven que denunció una violación grupal en Lena no pudo identificar a sus agresores y estaba en estado de shock después de que se produjeran los hechos. La mujer aseguró que podrían haberla drogado y, en ese momento, no pudo ofrecer los datos sobre sus asaltantes. La investigación de la Guardia Civil continúa, a través del Equipo Mujer-Menor (Emume) de Oviedo, a la espera de los resultados del análisis forense practicado a la víctima. La búsqueda de testigos se limita al entorno de las cocheras de la calle Hermanos Granda de la Pola, el lugar en el que el Instituto Armado sitúa los hechos.

La joven es de Oviedo pero ese día, según informaron ayer fuentes oficiales, llegó a Pola de Lena desde Gijón. El lugar en el que se está investigando la presunta violación son unas cocheras de la calle Hermanos Granda. Es una zona habitual de "reunión" para jóvenes, pero no de botellón, según matizaron desde el Ayuntamiento de Lena. Sí es cierto que alguno de los locales está frecuentemente ocupado por grupos de jóvenes, pero no es habitual que haya gente en la zona durante la madrugada.

El relato de la joven, al menos momentos después de que ocurrieran los hechos, era muy confuso. Estaba en estado de shock y, además, alertó de que podría haber sido drogada. También informó en la primera declaración que había sufrido un abuso pero no pudo identificar a sus asaltantes. Es posible que no los conociera o que, debido a su confusión por el shock, no acertara en ese momento a ofrecer sus datos. Es por eso que, en los últimos días, ha vuelto a declarar ante los agentes que se están encargado del caso.

La investigación, dado la gravedad del caso, es muy hermética. Es seguro que la joven fue auxiliada por una vecina de la Pola en la calle Hermanos Granda, a unos 200 metros del lugar en el que presuntamente ocurrieron los hechos. Pidió auxilio y manifestó que habían abusado de ella. Es por eso que la vecina la llevó sin falta hasta el cuartel de la Guardia Civil de la localidad. De allí, tras la primera declaración, fue trasladada al hospital Álvarez Buylla para la elaboración del informe forense. Los responsables municipales fueron los primeros sorprendidos por este caso. La concejala de Seguridad Ciudadana, Ángeles López, llamó ayer a la calma entre los vecinos del concejo: "Tenemos que dejar que las fuerzas de seguridad hagan su trabajo y puedan investigar con tranquilidad, no bajo un foco público que de nada sirve en estos casos", manifestó. Así, pidió que nadie saque conclusiones precipitadas sobre el caso.

La investigación del caso es muy complicada porque resulta difícil encontrar testigos de lo sucedido. La mujer agredida sitúa el momento de los hechos en la madrugada del domingo, sin que haya trascendido una hora concreta. Es un momento en el que la calle Hermanos Granda de Pola de Lena, aún siendo céntrica, está prácticamente desierta. En el entorno de las cocheras no hay ninguna cámara del Ayuntamiento ni, a priori, de establecimientos comerciales u hosteleros cuyos sistemas de vigilancia enfoquen -aunque sea de forma circunstancial- hacia los locales en los que pudo producirse la agresión sexual.