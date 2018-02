Marcelino Martínez vuelve a presidir la Mancomunidad: "Pido apoyo y consenso"

Marcelino Martínez vuelve a presidir la Mancomunidad del Nalón. El alcalde de Sobrescobio, que ya estuvo al frente del ente supramunicipal el pasado mandato, fue elegido en el Pleno celebrado ayer para ocupar el cargo de nuevo, gracias a los votos favorables del PSOE. El resto de grupos (IU, PP, Somos y Ciudadanos) se abstuvieron. El PSOE, que no dispone de mayoría absoluta en la Mancomunidad, fue el único partido que presentó candidato. Martínez pidió el "apoyo y consenso" de los grupos para afrontar los retos que el organismo comarcal tiene por delante y citó tres en concreto: la limpieza, la gestión del Conservatorio comarcal y el matadero.

María Fernández ha ejercido como presidenta en funciones de la Mancomunidad desde que en julio del pasado presentara su dimisión el entonces regidor de Caso, Tomás Cueria. El presidente de la Mancomunidad tiene que ser, según reflejan los estatutos del ente supramunicipal, regidor de uno de los concejos. Los socialistas gobiernan en cuatro de los cinco concejos del Valle.

Nada más tomar posesión de su cargo, gracias a los votos favorables de sus compañeros de partido y a la abstención de las demás fuerzas, Marcelino Martínez agradeció el "apoyo y el ánimo" recibidos para afrontar esta nueva etapa. "Estoy más animado que en mi anterior etapa porque la situación de la Mancomunidad ha cambiado mucho. Entonces metía miedo porque caminaba sin rumbo y estaba endeudada. Hoy se encuentra saneada y todos los ayuntamientos están al día en los pagos", indicó.

Martínez solicitó el "consenso y apoyo de todos los grupos" para "sacar adelante los temas pendientes" y cumplir el objetivo de "prestar buenos servicios a los ciudadanos. Nos queda un año de mandato y hay que sacarlo adelante con el apoyo de todos", expuso, antes de marcarse como retos "la limpieza, el Conservatorio y el matadero". "Sé que con muchos de vosotros puedo contar, no sé si con todos, en la tarea que tengo por delante", prosiguió Martínez, para añadir: "Los que me conocen saben que sólo sé trabajar y es lo que voy a hacer. No me mueve ninguna ambición política".

El nuevo presidente tuvo palabras de elogio para María Fernández que ha estado al frente de la Mancomunidad, en funciones, durante los últimos meses. "Ha realizado una gran labor en asuntos muy importantes como el problema que había con la limpieza o el Conservatorio". Según un informe jurídico encargado por la Mancomunidad, la gestión del Conservatorio Manuel Fernández Rodríguez "Jaurés" del Valle del Nalón no es competencia del ente supramunicipal. El análisis incide en la tesis que ya defendía otro estudio solicitado por el Ayuntamiento de Langreo en 2016, que apuntaba a que el servicio tenía que ser prestado por el Principado.