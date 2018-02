El PP critica la "indefinición" de Ciudadanos sobre la prisión permanente

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Langreo, Alberto Benito, criticó ayer la "indefinición" de Ciudadanos y de su portavoz municipal, Nerea Forcelledo, que "actúan como una veleta, según sople el aire".

La réplica de Benito llega después de que Forcelledo acusara al PP de "oportunista" al someter a debate en los plenos municipales "temas estatales con el fin de confundir". Así lo aseguró la edil después de que la formación popular presentase en la última sesión plenaria una moción en defensa de la aplicación de la prisión permanente revisable, que no salió adelante.

El dirigente del PP esgrimió ayer que "Ciudadanos es quien para decirnos las mociones que podemos o no podemos llevar al Pleno, más todavía cuando se trata de temas tan importantes. Dice que queremos confundir, pero quizá la que está confundida es ella y su partido porque no se decantan, no se sabe si están a favor i en contra de la prisión permanente revisable".

En la misma línea, Alberto Benito instó a la representante de Ciudadanos y a la propia formación a "salir de su indefinición" y "posicionarse" sobre la cuestión.