Hunosa respalda la construcción de un parque en el pozo San Antonio

La empresa Hunosa hizo ayer runa valoración "positiva" la propuesta del SOMA para recuperar los terrenos del pozo San Antonio, en Aller, para el desarrollo de un parque. La compañía pública aseguró ayer que en todo caso "habría que precisar las acciones a llevar a cabo, los derribos a acometer y qué edificios mantener", toda vez que la sala de máquinas y el castillete en funcionamiento, que se usa como auxiliar de Santiago debería permanecer, aunque "podrían integrarse como elementos ornamentales en el parque".

"La propuesta nos parece realista, recuperaría una zona industrial degradada y prácticamente integrada en la trama urbana de Moreda y se puede valorar, como plantea el sindicato, incluir árboles autóctonos, una zona de paseo para perros, un área de 'running', aparatos de gerontogimnasia u otros similares", señalaron fuentes de la empresa, que agregaron que "consideramos que es procedente y necesario contar con la participación del Ayuntamiento de Aller como entidad responsable del urbanismo, siempre desde una óptica de colaboración positiva".

Por otra parte, respecto a la creación de una marca de turismo, Hunosa indicó que "las entidades integradas en Minas de Asturias valoramos positivamente cualquier acción que persiga sumar". En este sentido, indicaron "desde el primer momento nos hemos mostrado abiertos a la integración de otros recursos, al crecimiento en red, a buscar fórmulas de colaboración integradoras y hemos dejado constancia de que consideramos que los museos que gestionamos no se agotan en la puerta de nuestras instalaciones sino que todo el territorio de las Cuencas ofrece potencialidades turísticas que debemos ordenar y, si es posible, aprovechar". Por ello, las fuentes apostillaron que "reconocemos este potencial, tanto que incluso ya señalamos en su día que no sería descabellado que las Cuencas pudieran optar a ser Patrimonio Industrial de la Humanidad". "Además, si se considera que nuestra marca es adecuada para impulsar ese desarrollo, no tenemos inconveniente en que se utilice", finalizaron.

Mieres

El gobierno de Mieres mostró también su apoyo a la propuesta del SOMA, centrada en pedir al Principado la elaboración de un plan estratégico para el patrimonio industrial y la creación de una marca turística global para todos los territorios mineros. "Mieres lleva tiempo reclamando una marca global para el patrimonio minero e incluso hemos ido más allá en este sentido y hemos propuesto la creación de un organismo público que gestione todo el patrimonio industrial asturiano en el que participemos todas las administraciones y Hunosa", señaló el concejal de Cultura y Promoción Económica, Juan Ponte.