Langreo debate su futuro con la tertulia "Encuentros"

La tertulia "Encuentros" nació con la intención de "recuperar la educación y las buenas costumbres; la capacidad de reunirse con el vecindario y cambiar impresiones" tal y como aseguran sus promotores. Después de tres años de actividad, la tertulia ha decidido "salir a la calle" y compartir con la ciudadanía la experiencia de "un grupo de amistades poliédricas, heterogéneas, lo suficientemente respetuosas con la opinión ajena". Con esa intención, y con la hospitalidad y colaboración del Centro de "Creación Escénica Carlos Álvarez-Nóvoa" y el apoyo del Club LA NUEVA ESPAÑA de las Cuencas tuvo lugar el Coloquio "Langreo 2018. Presente y futuro". Participaron Jesús Sánchez, alcalde de Langreo (IU), Luis Baragaño, teniente alcalde y representante de Somos, María Fernández (PSOE), Alberto Benito (PP) y Nerea Forcelledo (Ciudadanos).

El Alcalde subrayó que es complicado gobernar "porque se trata de tomar decisiones pero con humildad y mucha ilusión se pueden conseguir las cosas". Del mismo modo, se mostró convencido de que "el futuro se gana peleando". Jesús Sánchez reconoció que le preocupa el pesimismo que se detecta en el municipio y que ese pesimismo suele ser precursor del inmovilismo. El regidor abogó por "cambiarlo por el positivismo y el realismo", sin dejar de reconocer que "estamos aquejados de problemas como la pérdida de población, el envejecimiento o la falta de empleo, pero también es verdad que es necesario afrontar la situación reforzando las políticas sociales y luchando contra lacras como la pobreza energética".

Luis Baragaño inició su intervención hablando de la apuesta que se ha hecho para el ahorro de energía, con un estudio integral que ha supuesto el cambio "con la instalación de luminarias LED que suponen un ahorro importante". También dijo que se ha apostado por el reciclaje y por la sustitución de la flota camiones de limpieza del municipio, si bien reconoció que "tenemos un problema importante con el personal de limpieza, necesitaríamos mucho más, pero la tasa de reposición hace muy difícil llevar a cabo contrataciones". Baragaño también expuso el esfuerzo inversor que está previsto para acometer cambios importantes en las traídas de aguas, "en muchos casos hablamos de instalaciones muy vetustas y que acarrean muchísimos problemas".

Por su parte, María Fernández, exalcaldesa de Langreo, destacó que el hecho de haber ostentado responsabilidades "en el otro lado" hace que sea sencillo entender la dificultad de gobernar y dejó claro que "el compromiso con los vecinos ha sido siempre objetivo de los socialistas". Para Fernández "la transformación del municipio durante el periodo socialista fue clara" y reconoció que "si bien nosotros no siempre tomamos decisiones correctas, porque gobernar no es sencillo como ha reconocido el Alcalde, creemos que no puede ponerse un punto y final cuando hay un cambio de gobierno. Hicimos muchas cosas buenas que perduran a día de hoy". "Este concejo y este valle tiene problemas que nos preocupan como la pérdida de población, el envejecimiento o el desarrollo urbanístico y es vital ponerse a trabajar para lograr frenar el decaimiento ", aseveró.

Alberto Benito del PP, manifestó que "desde la oposición no se tiene capacidad de gestión y nuestra labor es hacer las cosas y velar porque las necesidades de los langreanos estén cubiertas". "Nuestra función no es gestionar sino colaborar" aseguró Benito al tiempo que evidenció que "tenemos que colaborar en esa tarea de gobernar de modo firme y con la convicción de que Langreo no necesita zancadillas sino el trabajo unánime de todos".

Nerea Forcelledo, de Ciudadanos manifestó que "estamos satisfechos con lo que hemos hecho hasta ahora pues a pesar de ser el grupo más minoritario, participamos intensamente en la vida municipal llevando a cabo entre otras cosas 42 iniciativas formales". Hizo especial hincapié en el hecho de que "no ha sido una legislatura dialogante ni se ha permitido la negociación", y se mostró convencida de que "es enriquecedor escuchar a los demás". La concejala también abogó por hacer de Langreo "un lugar en el que los jóvenes quieran quedarse a vivir, a trabajar y a llenar su tiempo de ocio".

En un ambiente distendido, de auténtica tertulia y respeto mutuo, los participantes en el coloquio abordaron las preguntas del público sobre el área metropolitana central, el futuro de la Mancomunidad del Valle del Nalón, los problemas del medio rural o las propuestas de futuro para la juventud langreana. Y aunque parezca imposible, todos ellos dejaron patente que tienen muchos puntos en común y que en definitiva, trabajan y abogan por el objetivo unánime de mejorar Langreo.