Así es el "profe perfecto": que sepa escuchar y con vocación

Javier abre la puerta y esa clase de tercero del colegio El Coto de El Entrego es una fiesta. "Javier, en el dictado sólo tuve dos faltas", "Javier, mira qué problema difícil resolví", "Javier...". Él recibe un abrazo en grupo y levanta una mano: "A la de dos, silencio y a sentarse. Uno y... dos". Toda la clase está ya en calma.

Javier García Moslares fue maestro en el colegio El Coto durante veintisiete años. Casi toda su carrera docente. Hace un mes que se ha jubilado y los niños, salta a la vista, le echan de menos. Todo indica que Javier es uno de sus maestros favoritos. Pero, ¿qué tiene el "profe perfecto"? En una reciente encuesta europea, en la que han participado alumnos de las Cuencas, los jóvenes lo describen así: "Que sea apasionado en su trabajo, que escuche nuestros problemas y que no tenga prejuicios". Fueron las tres alternativas con más votos frente a otras premisas muy tentadoras, como "que ponga pocos deberes".

"No sé si cumplo esos requisitos", dice Javier Moslares con una sonrisa, mientras juguetea en la mano con una tiza que hay en la mesa. Una tiza como la que agarró en su primer día de maestro, en Sevares. Luego fue a Cornellana y más tarde en La Pontona. Antes de conseguir su plaza en El Coto, trabajó nueve meses como minero. De esos días en el tajo y de su familia, padre minero de La Espinera (Tuilla) y madre castellana apasionada por el estudio, heredó "la honestidad y el compañerismo". Dentro de clase, afirma sin dudar, "la empatía es lo primero".

Desde aquella primera tiza que agarró, y hasta su jubilación, mantuvo la máxima de que todos sus alumnos son iguales y merecen las mismas oportunidades: "A algunos puede gustarles más o menos estudiar, pero todos tienen potencial, todos tienen inquietudes. No trabajamos con tornillos, trabajamos con seres humanos". Parece que pone letra a las cifras de la encuesta. Más del 70 por ciento de los entrevistados, jóvenes de entre 14 y 18 años, apoyaron la vocación de sus profesores o su capacidad de escucharles. Por contra, "que ponga menos deberes", fue una de las opciones menos escogidas.

"Los críos no son tontos, notan enseguida cuando vas en serio", dice. Recuerda aquel primer grupo que tuvo durante cinco años en el colegio: desde segundo hasta sexto. "Eran críos tan pequeños, algunos aún tenían problemas con la escritura. Y luego los vi llegar a sexto, vi como pasaban todos al instituto y que ahora muchos están en Bachillerato, es una satisfacción enorme", afirma. Tiene los ojos brillantes.

Recuerdos

Este es uno de los dos momentos en los que la voz de Javier se atraganta. El otro es cuando recuerda a dos compañeros muy queridos y que ya han fallecido. "Son José Manuel Leonardo, que sólo estuve dos cursos con él, y Don César López, casi 26 años juntos, fue director y siempre estuvimos mano a mano trabajando". "Eran dos profesionales como la copa de un pino, ellos sí que hubieran servido muy bien de ejemplo", sonríe.

Javier Moslares inclina la cabeza cuando le preguntan por lo peor de su trabajo. Se nota que le cuesta, que siente como si se traicionara por reconocer "un contra" en la docencia: "Me jubilé voluntariamente por una serie de cambios que ha habido en los últimos años y que percibo como lo menos bueno de este trabajo". Es, en primer lugar, una burocracia que envuelve e inmoviliza a los docentes entre papeles. También, aunque en menor medida, "percibo que la relación entre padres y maestros ahora es más tensa, aunque yo no he tenido problemas con los padres". Es una lástima. Según Moslares, la relación entre familias y docentes tiene que ser buena. "Juntos podemos hacer lo que queramos". Y aquí echa la vista atrás de nuevo y recuerda a una "mamá coraje de la educación": la madre de uno de sus alumnos, que se preocupó y luchó para que su hijo siguiera adelante con los estudios. Ahora el chaval está formándose en mecánica, el sector que realmente le apasiona.

Camina por los pasillos, que están vacíos. Como siempre que llegaba él, porque tenía la costumbre de llegar media hora antes todos los días. La clase bien preparada, los libros colocados, la misma rutina y tranquilidad en el aula. Y una revelación inesperada: "No creas, también había disciplina. Me 'autobauticé' como 'el ogro'". Los niños entendían la rutina, le querían. Nunca le nombraron por el mote.