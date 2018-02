Los alcaldes de Redes exigen al Gobierno central que desmantele la línea Lada-Velilla

Los alcaldes de los municipios del parque natural de Redes exigen que se desmantele "con urgencia" el tendido para la línea de alta tensión Lada-Velilla, que se instaló hace más de tres décadas y que nunca se llegó a usar. Los regidores de Sobrescobio, Marcelino Martínez, y de Caso, Miguel Fernández, aseguran que las torres causan "un impacto visual brutal" y ponen en peligro a los vecinos: "El mantenimiento es nulo y esperamos no tener que lamentar una desgracia", afirmó Fernández. De hecho, hace unos días se desprendió parte de una torre en Soto de Llorío (Laviana). Desde Izquierda Unida (IU), también exigen medidas urgentes.

La reivindicación para desmantelar las torres de alta tensión viene ya de lejos. El año pasado, Izquierda Unida llevó el debate a la Junta General del Principado de Asturias. El diputado Ovidio Zapico presentó una proposición no de Ley para exigir a Red Eléctrica Española (REE) el desmantelamiento "inmediato" de la línea en el espacio protegido y Laviana. Son zonas, señaló entonces Ovidio Zapico, "de alto valor ecológico".

La propuesta consiguió el respaldo de todos los grupos con representación en el Parlamento asturiano. También reclamaron entonces la revisión completa de todo el trazado, columnas y cableado, para garantizar la seguridad de bienes y personas en la zona. Un año después del acuerdo, nada ha cambiado. Desde Izquierda Unida, Ovidio Zapico afirmó ayer que volverá a llevar el debate a la Junta. De hecho, el diputado solicitará la comparecencia del Consejero de Medio Ambiente, Fernando Lastra: "Queremos conocer el seguimiento que se ha hecho a nuestra proposición no de ley".

La exigencia está también en los ayuntamientos. Marcelino Martínez señaló ayer que "esta situación es incomprensible". "Por un lado, amenazan con cerrar las térmicas. Por otro, mantienen aquí este trazado que lo único que hace es causar un impacto visual brutal en una zona protegida". "Llevamos tantos años reclamando una actuación que parece tan lógica, que no podemos entender que llegados ya a este punto el Gobierno central y Red Eléctrica Española sigan haciendo caso omiso", añadió el máximo dirigente local de Sobrescobio.

La misma postura mantuvo Miguel Fernández. Y fue un paso más allá: "Lo cierto es que no estamos tranquilos, esta instalación puede ser un peligro para nuestros vecinos", señaló. Y añadió que "no sabemos qué revisiones se hacen, sospechamos que el mantenimiento es nulo". "Estamos hablando de torres de muchas toneladas, no es una broma", reiteró. El regidor espera que "no llevemos ningún susto" pero, de ser así, "los culpables serían los que no están atendiendo nuestra reclamación". "Ahora Lada-Velilla está muerta, este tendido nunca tuvo sentido y ahora es un despropósito", concluyó.