Rescatada una mujer de 92 años tras caer en su casa en Moreda

La Policía Local de Aller rescató a una mujer de 92 años que había caído en su casa de Moreda y no daba señales de vida desde esta mañana. Los servicios de Teleasistencia se pusieron en contacto con el cuerpo municipal cuando comprobaron que la mujer no respondía a las llamadas. Un policía local penetró por la ventana de la vivienda y encontró a la mujer en el suelo, pero consciente. Le explicó que había caído por la mañana y no se había podido levantar.