El Alcalde califica de "escandaloso" el retraso del centro de discapacitados

El alcalde de Langreo, Jesús Sánchez, califica de "escandaloso" el retraso del Gobierno central en cumplir con su compromiso de aprobar la orden ministerial de creación del centro de referencia estatal para personas con graves discapacidades neurológicas "Stephen Hawking". "Estaba previsto que estuviese lista antes de final de año pero ese plazo ya pasó y estamos a mediados de febrero", recalcó el regidor, que indicó que esta ley es imprescindible para desarrollar los trámites que quedan por cumplir para la apertura del centro de discapacitados.

Sánchez aludió a los plazos fijados por la directora general del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), Carmen Balfagón, en la visita realizada al equipamiento de Barros el pasado 21 de diciembre. El Alcalde espera que "si hubiese algún problema que impida la aprobación de la orden ministerial nos lo comuniquen". Sánchez se suma a la reclamación de la consejera de Servicios y Derechos Sociales, Pilar Varela, que urgió al Ministerio de Sanidad y al Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) a elaborar la orden ministerial.

Para el gobierno langreano, formado por IU y Somos, sería "inasumible" que la instalación no abriese este año. "No existe ninguna razón que justifique más retrasos. El centro "Stephen Hawking" tiene que estar abierto en 2018 y no sólo con un guardia de seguridad también prestando atención", resaltó el Alcalde. Antes de que termine el año el grado de funcionamiento del equipamiento "tiene que ser notable", dijo Jesús Sánchez. Además, hizo un llamamiento "a la responsabilidad del Gobierno de España, de la directora del Imserso y de los dirigentes del PP para que se involucren" en la apertura del centro para personas con graves discapacidades neurológicas.

El regidor aseguró que, después de tantos retrasos, "cada día es más difícil explicar a los vecinos que la instalación está como está". Por eso, Sánchez aguardará a las dos próximas reuniones del Consejo de Ministros y si una vez celebradas no se ha aprobado todavía la orden ministerial su formación pedirá "explicaciones" al Gobierno central por la demora en el Congreso de los Diputados.

Encuentro

Hoy, técnicos del Ejecutivo nacional se trasladarán a Langreo para solicitar los permisos definitivos para el funcionamiento del equipamiento. Sánchez aludió también a las declaraciones realizadas en julio del pasado año por la presidenta regional del PP, Mercedes Fernández, sobre el centro "Stephen Hawking". "Aseguró que funcionaría en 2017 aunque algunos quedamos sorprendidos por aquel anuncio", dijo.

Una vez se apruebe la orden ministerial que regule los usos del centro, se tiene que abrir el proceso para la contratación del personal y el concurso de traslados, por si hay trabajadores del Imserso interesados en desplazarse. Otro de asuntos pendientes, una vez ya finalizadas las obras, es la adjudicación del suministro del equipamiento necesario para que abra el centro de referencia estatal de Barros. El Imserso ya tiene vía libre para adquirir la mayor parte del mobiliario después de que el procedimiento quedase suspendido durante unas semanas debido a la presentación de recursos ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, órgano adscrito al Ministerio de Economía y Hacienda. Éstos se interpusieron contra los pliegos de condiciones de dos de los nueve lotes: camas y grúas.

Finalmente, el procedimiento sigue, analizando las ofertas en ocho lotes. Sólo se ha paralizado el concurso de las camas, que se tendrá que iniciar de nuevo con nuevas bases. El Imserso destina 1.963.249 euros a la adquisición del equipamiento del centro de discapacitados de Langreo. La partida con mayor presupuesto es la del mobiliario general, con 832.453 euros.

La directora general del Imserso, Carmen Balfagón, confirmó en su visita al centro "Stephen Hawking" que el equipamiento tendrá gestión pública, con 89 trabajadores que dependerán del Imserso. En el presupuesto de este organismo para este año se destinarán más de 1,2 millones de euros para la plantilla. Los 89 trabajadores, que formarán parte de la plantilla del organismo estatal que depende del Ministerio de Sanidad, se encargarán de la atención directa de los pacientes del equipamiento. Otras tareas como limpieza o seguridad serán subcontratadas, según los planes del Gobierno central.