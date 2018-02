El Congreso reclama la continuidad de la térmica de Lada y pide otro Plan Minero

La Comisión de Energía del Congreso de los diputados aprobó ayer una Proposición No de Ley (PNL) presentada por Foro y apoyada por el PP y UPN por la que se instaba al Gobierno a rechazar la propuesta de Iberdrola de cierre de las centrales térmicas de Lada (Asturias) y Velilla (Palencia) y, alternativamente, diseñar y dotar los instrumentos financieros que permitan a todas centrales térmicas de carbón instalar la tecnología necesaria para alcanzar el objetivo previsto por la UE de cero emisiones. Simultáneamente, se instaba al Gobierno a negociar un nuevo Plan de la Minería del Carbón que abra posibilidades reales de continuidad de la actividad extractiva y establezca un mecanismo estable de consumo de carbón autóctono en las centrales térmicas.

La proposición salió adelante con el voto negativo de Ciudadanos, Unidos Podemos y ERC y la abstención in extremis del PSOE, ya que en el debate previo a la votación parecía que su voto iba a decantarse por el no. Estas formaciones trataron de enmendarla antes de su votación pero el proponente de la misma, Isidro Martínez Oblanca, no aceptó ninguna de ellas más que una del PP en el sentido de incluir en el texto la central de Velilla (Palencia) ya que el texto original sólo hacía mención a la central asturiana. Finalmente, la votación recibió 16 votos a favor (14 del PP, 1 de Foro y 1 de UPN), 9 abstenciones (PSOE) y 11 votos en contra (7 de Unidos Podemos, 3 de Ciudadanos y 1 de Esquerra).

A lo largo del debate, la iniciativa parecía que iba a decaer porque en el turno de toma de posición del Grupo Socialista, su diputada por Lugo Margarita Pérez Herráez se mostró contrariada por la negativa del forista de no aceptar su enmienda transaccional en el sentido de extender a la totalidad del parque de centrales térmicas. Pérez Herráez señaló que "no entendemos que se nos deje al margen cuando pretendemos ampliar la propuesta al resto de centrales similares". La diputada socialista insistió en el apoyo de su formación al carbón autóctono y a su mantenimiento en el mix energético.

La diputada canaria de Ciudadanos Melisa Rodríguez Hernández apeló a las políticas europeas de reducción progresiva del consumo de carbón y a la apuesta por las renovables "porque Ciudadanos piensa en el futuro del país, no exclusivamente en el de una zona". Acusó a PP y PSOE de no haber controlado suficientemente la distribución de fondos y ayudas en las comarcas mineras y de bloquear la investigación de las mismas. El diputado asturiano de Unidos Podemos Segundo González señaló que la proposición de Foro destilaba "cinismo", que Foro "es una sucursal del PP" y que entre ambos "pactaron el final de la minería". La enmienda que propuso Unidos Podemos para sustituir la de Foro apostaba por la confección de un plan de reactivación de las comarcas afectadas que "compatibilizara las energías renovables con el futuro de las comarcas mineras". Isidro Martínez Rozada acusó a PSOE, Ciudadanos y Unidos Podemos "de mantener un triple discurso en Madrid, Asturias y Bruselas", y abogó por la continuidad de la térmica de Lada no sólo por el empleo directo sino por el peso decisivo que tiene la planta en otras actividades como el puerto de El Musel, o las industrias de alto consumo "que pueden acabar deslocalizando su actividad".

El diputado popular Eduardo Fernández García destacó la postura del ministro Álvaro Nadal de oposición a los cierres y, siguiendo la posición de los últimos días del PP no pasarle ni una a Ciudadanos, acusó a la formación naranja de no importarle el futuro de las térmicas ni del carbón "porque no sacan ningún diputado en esas zonas". La diputada asturiana del PP Susana López Ares señaló que "el PP en Asturias y en España, además del ministro Nadal, somos claros defensores del papel del carbón en el mix energético y de las térmicas".