Llamazares: "La secesión es peor opción para los trabajadores"

"La opción independentista es la peor opción para los trabajadores". Así de tajante se mostró ayer Gaspar Llamazares, diputado de IU en la Junta y exparlamentario nacional, durante la charla sobre política española y asturiana que ofreció ayer en Mieres. Antes de comenzar el acto, Beatriz González, coordinadora de IU en Mieres, presentó al ponente y tuvo también un recuerdo para la recientemente fallecida Josefina Samper.

Llamazares explicó que el futuro cercano pasa por "resituar el debate político en los problemas de los ciudadanos". Y es que según indicó "desgraciadamente tanto la política general como la política asturiana están muy condicionadas por los problemas de la propia política, en la nacional por la situación de Cataluña y en la asturiana por el bloqueo político y la incompatibilidad de las fuerzas en particular de la izquierda".

Para el diputado "hay que dar la vuelta a ese argumento y poner encima de la mesa los problemas de los ciudadanos". Esas preocupaciones para la ciudadanía también las tienen identificadas: "Por una parte tienen mucho que ver con una recuperación precaria, tanto desde el punto de vista laboral como desde el punto de vista social, y también hay problemas con sus infraestructuras de comunicaciones". En este último punto, se refirió a "aspectos básicos como la variante de Pajares". Además, pero también hizo hincapié en una crisis "en la industria asturiana".

Todo pasa para Llamazares por el desbloqueo político en Asturias. "Primero hay que aclarar cuales son los problemas prioritarios para todos y luego establecer una política de alianzas en la izquierda". Porque de no haber esos pactos, entiende el diputado, "estaremos abonando el terreno de la decepción de los ciudadanos y allanando el camino a la derecha". El responsable de IU es optimista: "creo que sí son factibles los puntos de acuerdo". Aunque puntualiza que "hemos perdido una oportunidad con los últimos presupuestos para que este último año y medio de legislatura hubiera habido recursos para esas ambiciones de izquierdas. Aún así, con unos recursos más recortados por la prórroga, estamos a tiempo para abordar temas como los que tienen que ver con los servicios públicos y los servicios sociales y la sanidad".

En cuanto al crecimiento económico, Llamazares entiende que es precario. "Hay una recuperación en términos de PIB, pero está basada en un empleo precario y temporal, y además no se ha distribuido socialmente, sino que se ha quedado en las grandes empresas". Entiende que para poder hablar de una salida real de la crisis "tiene que ser una recuperación de las familias, y también de la inversión pública que todavía está por llegar".

También habló Llamazares sobre la crisis territorial de Cataluña. "No debemos evitar debates como el que tiene que ver con la unidad territorial". En este sentido, indicó que la izquierda "no es independentista", y agregó que "hay que decir muy claramente que el futuro pasa por un estado Federal". Sin embargo, entiende que de no ser así, "un Estado fallido sería un desastre social" y confesó que la secesión catalana "sería la peor opción para todos los trabajadores".