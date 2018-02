Patricia Suárez: "Si Lorca hubiera tenido Twitter, conectaríamos más aún con él"

Resulta que está hablando de poesía Patricia Suárez, mierense de 18 años que publicó su primer poemario tras juntar los versos que escribía en sus redes sociales. Que el título de la charla es "Poesía 2.0" y que la joven dice que uno de sus autores de referencia, entre otros muchos, es Federico García Lorca.

Ahí va la pregunta:

- ¿Y si Lorca hubiera tenido Twitter?

-Yo creo que nos habríamos conectado aún más si cabe con su obra. Podríamos haber disfrutado de sus pensamientos y haber conocido más su persona y sus inquietudes?

Queda dicho. Patricia Suárez es una joven promesa de la poesía en Asturias y, ayer, ofreció una charla sobre poesía y redes sociales en la Biblioteca de Mieres. La presentaron Carmela González, coordinadora de la Red de Bibliotecas y María Elena Losa. Empezó leyendo "Encantada de conocerme", uno de los poemas que estarán en el próximo libro: "Es una representación de mí", afirmó. Su primer poemario es "Limerencia" (Ediciones Camelot, 2017). El título, explicó la autora, tiene historia: "Es una palabra corta, pero imposible de ser reducida a un simple significado. Es el hipérbole que uso como inicio de mis versos. Con ellos quiero hacer sentir al lector, no quiero simplificar el poema desde mi punto de vista".

Literatura e internet, más concretamente las redes sociales, se dan ahora la mano. Cada vez es más común escuchar a un autor novel publicado por la promoción, y la buena aceptación, de sus poemas en "Instagram". Patricia Suárez no piensa que este movimiento desvirtúe a los autores: "Sí es cierto que se ve a la literatura 2.0 como la literatura fácil, moderna, pero eso no es cierto", señaló. Y añadió que "dentro del mundo literario 2.0 puedes encontrarte con autores de todo tipo, sólo hace falta encontrar el que te guste. Ahora, la mayoría de los escritores toma de apoyo las redes sociales para difundir su obra". Puso como ejemplo a Rosa Montero.

Hay un contra: algunas editoriales están empezando a prestar mucha atención a los "followers" (seguidores) y descuidan, en parte, el contenido. Patricia Suárez afirmó, en este punto, que "creo que vale más lo bueno que lo conocido".

Es palabra de una chica que dice tomarse "la risa en verso" y que sus momentos "se acumulan en poemas". Su primer poemario trata, sobre todo, el amor. Un querer en todas sus formas, de los que no se ven sólo en San Valentín: del autoestima al desengaño, la felicidad de encontrar compañía para un momento de la vida.

Hay quien dice que, a sus años, aún no se sabe manejar el corazón. Atención a sus versos, que disparan al alma: "Juro que nunca te verás en mis ojos / prometo que no quiero dejar de mirarte". Mejor 18 años de amar a fondo que medio siglo de querer a medias.