El Ayuntamiento de Mieres se tiñe de dorado contra el cáncer infantil

El Ayuntamiento de Mieres se ha sumado a las conmemoraciones del Día Internacional del Niño con Cáncer y para ello se ha decorado el edificio consistorial con globos y lazos dorados. Además, la administración local está dando difusión al manifiesto con el que las familias con niños enfermos reivindican su propio espacio específico en los hospitales o poder continuar en las unidades de oncología pediátricas.

" Porque los adolescentes y jóvenes no son personas adultas y hacer que crezcan antes de tiempo no es solución a nada. Al contrario, ellos y ellas necesitan, como cualquier persona tenga la edad que tenga, los mejores tratamientos, cuidados y servicios, pero también unas instalaciones adecuadas a su edad, esa en la que ya no son niños pero tampoco son adultos", remarca la edil de Salud, Infancia y Juventud , Itziar Vicente Llaneza.

"Sólo queremos que nos escuchen. Que, después de tanto estudiar, nuestros padres puedan recitar la lección en voz muy alta para que se entere toda la sociedad. Y sobre todo, los médicos, las doctoras y los enfermeros que nos cuidan cuando enfermamos y debemos ir al hospital", sostienen los afectados en el citado manifiesto. Y añaden: "Para que puedan hacerlo en un lugar especialmente pensado para nosotros, donde podamos hacerles entender que entre los adultos no siempre se nos da la atención que necesitamos. En ese momento en el que la vida nos obliga a crecer antes de tiempo, sólo les pedimos que no lo hagan ellos también. Juntos podemos conseguir ese lugar que lleve nuestro nombre. Un lugar en el que vivir sea nuestra mayor aventura".

Otros ayuntamientos de las Cuencas como los de San Martín del Rey Aurelio y Laviana también se han sumado a esta conmemoración, apoyando diferentes actividades para dar a conocer los problemas de este colectivo de familias.