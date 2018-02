Esquiando entre basura

Este año los esquiadores no tiene que preocuparse por la escasez de nieve en la estación de Valgrande-Pajares, pero aún así la temporada no se está disfrutando en plenitud. Los usuarios del complejo lenense denunciaron ayer que en varias zonas de la estación se lleva unos diez días sin recoger la basura. Critican tanto los problemas de salubridad que esta situación genera como el daño que provoca a la imagen de la estación.

El problema, según los usuarios de la estación, es que el acceso a muchos contenedores resulta desde hace casi dos semanas imposible debido a la nieve acumulada en estos puntos de recogida. Los camiones no tienen el acceso despejado, por lo que la basura se ha ido acumulando hasta desbordar la capacidad de los contenedores. La consecuencia es que la basura se ha esparcido por los alrededores.

"La imagen que está dando la estación es malísima y el mensaje que se lanza es que no se cuida la naturaleza", denunció ayer Javier Noriega, portavoz de la Plataforma Pro Valgrande-Pajares. "No hace falta recordar que todas las comunidades de los edificios de la estación pagan sus impuestos de basura para que ésta se recoja".

Los usuarios de Valgrande consideran que la actual situación de la estación no es asumible. Desconocen si la culpa de la desatención recae en Cogersa, en el Ayuntamiento o en los responsables del propio complejo, pero reclaman una solución urgente: "Lo que pedimos es que se quite la nieve de los alrededores de los contenedores ". Javier Noriega considera que es difícil entender la situación que se ha generado en Pajares: "Estamos en una estación invernal donde lo normal es que nieve. Ésto no puede ser un problema para que el servicio se suspenda tanto tiempo". Ayer por la tarde, el director de Pajares decidió, por su cuenta, despejar de nieve gran parte de las zonas afectadas.