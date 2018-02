Las térmicas y el carbón tensan el debate sobre el futuro energético de Asturias

La aprobación en la Comisión de Energía del Congreso de una Proposición No de Ley que instaba al Gobierno a rechazar el cierre de la térmica de Lada despertó ayer un tenso debate sobre el futuro industrial de Asturias dentro de los partidos políticos y los sindicatos. Todos ayer defendían la continuidad de la central ubicada en Langreo, tanto los que apoyaron la medida como los que se abstuvieron o votaron en contra; y a la vez, aprovecharon para criticar al resto, ya sea tachándolos de "hipócritas" o señalando que "se habían retratado" con su postura. La propuesta fue presentada por Foro y respaldada por el PP. El PSOE se abstuvo, mientras que Unidos Podemos y Ciudadanos la rechazaron.

El presidente del SOMA, José Luis Alperi, quiso resaltar el papel del PSOE, que había presentado una enmienda para ampliarla al resto de térmicas del país y en defensa del carbón nacional. "Lo primero es defender el carbón autóctono y, con ello, va inherente el apoyo a la continuidad de las térmicas", destacó el sindicalista, señalando que los conservadores -PP y Foro- "tendrán que explicar por qué no aceptar defender el carbón autóctono". Y es que, como apuntó ayer el secretario general de la FSA, Adrián Barbón, "el PP dice que no quiere poner una fecha al cierre de la minería, pero no ponen apellido al carbón y va a llegar un momento en el que habrá que tomar una decisión entre el importado y el autóctono, la FSA lo tiene claro, carbón asturiano, leonés o aragonés". Más crítico fue el secretario general de UGT en el Nalón, Ángel García, quien recalcó que "hay una guerra política, pero al final son los vecinos los que van a pagar los platos rotos de la política energética que se está haciendo en el país". También habló de la votación el consejero de Industria, Isaac Pola, que negó que existieran "discrepancias" entre la línea que mantiene el Gobierno autonómico y la postura del PSOE en Madrid, aunque sí admitió "matices", destacando que "no se discute la transición energética, sino el camino a seguir". Recalcó el Consejero las implicaciones del cierre de la térmica de Lada sobre el empleo y la actividad económica, insistiendo que la política energética "no puede estar en manos de decisiones de carácter empresarial, sino que tienen que estar en manos de los gobiernos".

En CC OO de Industria hablaban ayer de "esperpento" político lo ocurrido en Madrid. Su secretario general en Asturias, Damián Manzano, criticó la postura contraria tomada por Unidos Podemos, que tachó de "vergonzosa", pero también la del PP, señalando que "es un bochorno que apoye un nuevo Plan del Carbón cuando sigue incumpliendo el actual". También hubo cera para el PSOE a los que acusó de "hacer política a bandazos, porque en Asturias dicen una cosa y en Madrid otra". Unas afirmaciones que también hizo la secretaria del sindicato en el Nalón, Esther Barbón, quien destacó que "nuestro único objetivo en este sentido es pelear porque se mantenga abierta la térmica y mantener el empleo".

Desde IU se aprovechó ayer para hacer autocrítica, como apuntó el diputado Ovidio Zapico, quien aseguró que "nuestro grupo parlamentario no comparte la decisión de nuestros representantes en el Congreso, ni tampoco con la forma como pretenden abordar la transición energética, creemos que lo están haciendo desde la distancia, ya que sus planteamientos no garantizan esa transición sosegada y justa que merecen las comarcas mineras". Zapico afirmó que "la izquierda estatal debería obrar en justicia con nuestros territorios que hoy en día son bastiones de la izquierda y nos los están tratando bien, el carbón sigue siendo un yacimiento estratégico y fundamental". Más conciliador se mostró el coordinador general de IU en Asturias, Ramón Argüelles, quien defendió la postura contraria de Unidos Podemos en el Congreso "porque habían rechazado una enmienda donde pedían el rechazo del cierre de centrales hasta que hubiese alternativas y un plan de reactivación para las comarcas mineras en el que se estableciese que, para cada puesto de trabajo perdido, se creasen dos". Eso sí, Argüelles admitió que "me habría gustado más la abstención".

Segundo González, diputado de Unidos Podemos, quería dejar ayer por delante su rechazo al cierre de Lada, pero argumentó el voto contrario de su grupo en el Congreso "porque planteaba como solución ampliar la financiación a las térmicas y las eléctricas, cuando ya están más que financiadas". González tachó de "hipócritas" a Foro y PP porque "históricamente han sido ellos los que han querido cerrar los pozos, ahora se quieren presentar como defensores de la minera". El diputado de Unidos Podemos acabó subrayando que su grupo "defiende una transición energética justa y ordenada, pero hay que empezarla ya".

Disgusto

Entre las filas del PP había ayer cierto disgusto, como el que mostró su presidenta en Asturias, Mercedes Fernández, quien lamentó que "el nuevo socialismo le está dando la espalda a las térmicas, es una realidad incontestable, desgraciadamente". La dirigente reconoció estar disgustada con las votaciones contrarias, así como con la abstención del PSOE y defendió la labor que desarrolla el ministro de Energía, Álvaro Nadal, que tildó de "valiente y en defensa de los intereses de Asturias". Por su parte, el diputado del PP Ramón García Cañal , quien aseguró que Ciudadanos y Unidos Podemos "se han retratado" con su voto contrario en el Congreso. El popular aseguró que su partido defiende la continuidad de las térmicas "porque su cierre tendrá graves perjuicios en la ciudadanía, tanto en la seguridad del suministro como en el precio de la electricidad".

También criticó García Cañal el "doble discurso del PSOE, defendiendo el carbón en Asturias y poniéndose en contra en otros foros, como hizo ayer el eurodiputado José Blanco" quien consideró "insostenibles" los argumentos contra el cierre de las térmicas. Unas declaraciones a las que también hizo alusión el forista Pedro Leal, criticando la "ausencia de unidad dentro del partido". El diputado de Foro aseguró que su partido "siempre ha defendido el carbón autóctono, mientras que los partidos emergentes están contra la reactivación y de las comarcas mineras".