Lecciones de vida en Sotrondio

La conmemoración del cincuenta aniversario del instituto de Sotrondio se convirtió ayer en un sentido homenaje al maestro Juan José Calvo Miguel. La figura de este profesor, que da nombre al centro educativo, fue recordada por algunos de los antiguos alumnos de la academia que Calvo tenía en la localidad y en la que los estudiantes se formaban para sacarse el Bachillerato. Entre estos antiguos alumnos están Julio Bernardo Corte, Isidro Fernández Rozada, César González y Laureano Fonseca Ordiz, que hicieron hincapié -ante los actuales estudiantes del instituto- en la importancia de "aprovechar la oportunidad de estudiar, porque muchos en el pasado no tenían tanta suerte".

La jornada conmemorativa arrancó con una presentación en la que junto a la directora, María Esther Pérez, participaron el alcalde de San Martín del Rey Aurelio, Enrique Fernández; y la concejala de Cultura de San Martín, María Alonso. Pérez explicó que "nuestra idea es conmemorar este medio siglo de vida con una serie de actividades culturales en los próximos meses". Para ello, han contado "con un buen número de exalumnos que ahora forman parte de la vida cultural y social, y la verdad que hemos tenido muy buena respuesta". Entre estas personas se encuentra el pediatra Jesús García Pérez o el cantante Fruela, que fue uno de los aspirantes para representar a España en Eurovisión el año pasado. De momento se encuentran cerrando fechas para las visitas.

"También centraremos gran parte de la programación en nuestra semana cultural, que tendrá lugar entre los días 16 y 20 de abril", apuntó la directora, quien destacó que, para empezar, "queríamos homenajear a Juan José Calvo Miguel, que para nosotros ejemplifica el empeño del docente por educar a la población".

De ello dieron cuenta algunos de los exalumnos de la academia que regentaba, como Isidro Fernández Rozada, expresidente del PP de Asturias, que, además de elogiar al que fuera su profesor, quiso remarcar que "lo que más pena me daba era que había personas mucho más listas que nosotros que no pudieron hacer entonces el Bachillerato por falta de medios económicos". Uno sus compañeros, Laureano Fonseca, aseguró que con Calvo "aprendimos lecciones de vida". Este exalumno resaltó las "enormes diferencias que existen entre la educación que viví y la de ahora, ya que no teníamos tantos medios". Fonseca también aprovechó para contar alguna anécdota de su paso por la academia, como cuando viajaban a Gijón para examinarse de lo aprendido en Sotrondio. "Siempre íbamos con traje y teníamos que hacer así las pruebas de educación física, al final nos aprobaban porque creo que les dábamos un poco de pena", apuntó. Julio Bernardo Corte, por su parte, hizo referencia a los alumnos del Bachiller nocturno "que se ponían a estudiar allí tres o cuatro horas después de trabajar en la mina".

Los institutos de Moreda y Pola de Laviana también están inmersos en su cincuentenario.