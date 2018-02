Mones: "Un enfermo puede caer en el error de dejarse guiar por informaciones falsas"

Representantes de una decena de asociaciones de enfermos de Asturias se dieron cita en Mieres para explicar su funcionamiento y los servicios que prestan a sus asociados. La mesa redonda, titulada "Paciente Activo. El acceso fiable a la información sobre salud", fue organizada por la Gerencia del Área Sanitaria VII del SESPA -que incluye los concejos de Mieres, Lena y Aller- y el Club LA NUEVA ESPAÑA en las Cuencas, con la colaboración del Ayuntamiento de Mieres.

Ángel Mones, responsable de la biblioteca del Área Sanitaria VII, asumió la labor de presentación y moderación del acto, y llamó la atención sobre la importancia de que los pacientes sean cuidadosos y selectivos a la hora de buscar información médica. "Una persona sana tiene muchos deseos; una enferma, sólo uno. Eso en ocasiones provoca que se caiga en el error de dejarse guiar por informaciones falsas y poco rigurosas", alertó Mones.

Carlos Celorio, en representación de la Asociación de Celíacos, explicó que están abiertos a informar libremente, sin necesidad de ser socios, lamentó los altos precios de los productos libres de gluten y destacó la importancia de que el sector hostelero disponga de información y formación sobre la celiaquía. "Animamos a la hostelería a que recurran a nosotros", expresó Celorio. Loli Olavarrieta, que encabeza la AECC en Mieres, hizo énfasis en la labor fundamental de los voluntarios. "Son ellos los que mejor pueden guiar e informar a los que se ven en el trance de afrontar el cáncer, sean enfermos o familiares, que llegan asustados y desorientados, a los que transmitimos positividad, experiencia y ejemplo", dijo Olavarrieta. Alcer Asturias estuvo representada por Juan Ortiz, que mostró su satisfacción por los altos niveles de donación de órganos. "Nuestra vida no acaba con la vida; podemos darla a otros", declaró, y resaltó que el apoyo de los voluntarios es básico, en particular, en las fases más duras para los pacientes que, en el caso de los enfermos renales es la diálisis. "La enfermedad renal es silente, no da la cara hasta que ya está avanzada", dijo Ortiz, que recalcó la importancia de una dieta sana y de los hábitos saludables de vida. Nélida Gómez glosó los logros de la Asociación de Lúpicos al tiempo que expuso la dificultad que supone informar y tratar una enfermedad de causa desconocida y sin un tratamiento determinado. "Mucho cuidado con lo que leemos. Acérquense a las asociaciones y a los médicos", advirtió Gómez, que anunció un reciente acuerdo con ciertas farmacias gracias al cual los asociados pueden adquirir protectores solares con un gran descuento. Por su parte, Alicia Suárez, en nombre de Cocemfe y de la Asociación de Enfermos de Fibromialgia y Fatiga Crónica destacó la importancia de la implicación de los pacientes: "Somos los primeros que hemos de trabajar para mejorar". Yolanda Villanueva, en nombre de los enfermos de Parkinson señaló que "las asociaciones llevan a cabo la tarea fundamental de sensibilización e información pública". Tino Prieto, monitor del programa Paciente Activo, expuso que esta iniciativa, desarrollada por la Consejería de Sanidad y el SESPA, tiene como objetivo agrupar a toda clase de enfermos crónicos para que lleven una vida mejor. "La información, si no se pasa a la acción, no sirve para nada", dijo Prieto. A continuación, Marta Pisano, coordinadora de Paciente Activo, reconoció que "el programa no sería posible sin la participación de las asociaciones de enfermos", advirtiendo que la información debe conducir a la acción, tanto en el plano físico como en el emocional. "Lo que practicamos y enseñamos es lo que más nos hace conocer. Cada uno ha de ayudarse también a avanzar y el enfermo crónico ha de poner de su parte", añadió Pisano.

Todas las asociaciones representadas en esta mesa redonda recordaron que disponen de información fiable, terapias de rehabilitación, tratamientos psicológicos y apoyo social a disposición de los enfermos. Finalmente, Ángel Mones insistió en la importancia de buscar la mejor información a través de los canales públicos, como Astursalud y los medios oficiales de las asociaciones de enfermos.