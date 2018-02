El PP pide el apoyo de todos los partidos contra el cierre "unilateral" de las térmicas

El diputado nacional del PP Ramón García Cañal hizo ayer una llamada a la reflexión a todos los partidos políticos con representación en el Congreso "para que se opongan al desmantelamiento de las centrales térmicas" de carbón y apoyen el decreto que prepara el Gobierno para regular los planes de cierre de estas instalaciones. García Cañal, que se desplazó hasta la central que Iberdrola tiene en Lada (Langreo), esgrimió que la desaparición de las térmicas supondría un importante incremento de la factura eléctrica. "Entre el 20 y el 25 por ciento, según las previsiones", destacó, para señalar que esta subida "sería tanto para los particulares como las empresas, lo que las haría menos competitivas y con un riesgo de deslocalización muy importante".

El parlamentario -que estuvo acompañado por los concejales del PP en Langreo- confía en que el resto de partidos "entren en razón" y apoyen el real decreto que impulsa el Ministerio de Energía "para evitar que las empresas decidan de forma unilateral el cierre de sus centrales térmicas". El PP sólo ha encontrado hasta ahora el apoyo de Foro. El PSOE rechazó el decreto porque, entre otros argumentos, no incluía el concepto de reserva estratégica para el carbón nacional, como ha señalado en más de una ocasión el secretario general de la FSA-PSOE, Adrián Barbón.

La tensiones entre los partidos quedaron escenificadas esta semana en la comisión de Energía del Congreso, donde se votó una proposición no de ley presentada por Foro contra el cierre de la térmica de Lada. Sólo el PP se sumó, mientras que los socialistas se abstuvieron "in extremis". Ciudadanos y Unidos Podemos, por su parte, mostraron su rechazo a la proposición con distintos argumentos.

Cañal mantuvo ayer un tono conciliador, pero tuvo palabras críticas para "la doble vara de medir" de los socialistas. El diputado hizo alusión a las "diferentes" posturas del PSOE, defendiendo las térmicas en Asturias e incluso en la citada votación en el Congreso, "pero sin esperar siquiera veinticuatro horas para salir reclamando el cierre de estas centrales, como hizo al día siguiente de la votación el diputado José Blanco en un foro económico". En una línea similar se manifestó ayer Foro Asturias, para denunciar las "contradicciones" del PSOE.

Por su parte, Barbón aprovechó las redes sociales para afirmar que "no vale decir no al cierre de Lada o Velilla únicamente; el problema de nuestro país es que no existe un pacto de estado de la energía a nivel global. Por tanto, desde el PSOE nos oponemos al cierre de cualquier centro de producción de energía en tanto en cuanto no se adopte un plan de transición energética justo que sea acordado con gobiernos, sindicatos y empresarios y que compense el empleo perdido".

Enmienda del PSOE

Esgrimió el líder de la FSA que, en la votación del Congreso, el PSOE propuso una enmienda para pedir también que se cumpla el actual Plan de la Minería, que termina en diciembre de este año -"y que en estos momentos es sistemáticamente incumplido por el Gobierno del PP"- y para exigir la negociación de un nuevo Plan del Carbón, "volcando todos los esfuerzos en priorizar el carbón autóctono como fuente de respaldo".

Barbón denunció que Foro "ni entró a valorar" nuestras propuestas porque "había acordado con el PP una proposición menos concreta y más perjudicial para los intereses de Asturias". A pesar de ello, remarcó el líder de la FSA, el PSOE "se abstuvo en la votación , permitiendo que la proposición de Foro saliera adelante".